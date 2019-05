Cântăreţul R. Kelly, acuzat în alte 11 cazuri de abuz şi agresiune sexuală

15:45

Cinci producţiicu perspective provocatoare asupra relaţiei dintre om şi natură concurează înacest an pentru Marele Premiu al Festivalului Pelicam: TheHuman Element / Elementul uman (SUA, 2018), When Lambs Become Lions / Când mieii se transformă în lei (SUA,Kenya, 2018), Eating Animals / Mâncămanimale (SUA, 2018), Anote’s Ark /Arca lui Anote (Canada, 2018) şi Welcometo Sodom / Bun venit înSodoma (Austria, 2018).