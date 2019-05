Fosta iubită a lui Pastramă, avertisment pentru Brigitte: ”Este un bărbat cu probleme”

13:20

Mihai Constantinescu se află în comă de 18 zile, iar starea sa de sănătate îi îngrijorează pe toți cei care l-au cunoscut sau i-au ascultat melodiile. Ultimele informații despre celebrul artist au venit, iată, din partea fostei sale partenere de viață. Mihai Constantinescu, în vârstă de 73 de ani, a suferit un stop cardiac, fiind […] The post Familia a confirmat zvonurile. Da, este vorba despre Mihai Constantinescu, după 18 zile de comă appeared first on Cancan.ro.