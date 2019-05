Buzău: Viitură pe DN 10, la Cislău; circulaţia întreruptă din cauza aluviunilor şi apei ajunse pe carosabil

17:00

Proiectul regizorului Michel Gondry, "Uzina Filmelor de Amatori", ajunge, pentru două luni şi în premieră pentru România, la Cluj-Napoca, oraşul Festivalului Internaţional de Film Transilvania.Conceptul creat de renumitul regizor, scenarist şi producător francez Michel Gondry (Oscar 2005 pentru Cel mai bun scenariu original Eternal Sunshine of the Spotless Mind) oferă publicului şansa de a-şi crea propriul film, punându-le la dispoziţie decoruri, echipament şi toate resursele necesare. Proiectul este organizat sub egida Sezonului România-Franţa 2019 şi va fi deschis curioşilor în perioada 31 mai - 31 iulie.Michel Gondry şi preşedintele TIFF, Tudor Giurgiu, au inaugurat vineri 'Uzina Filmelor de Amatori', care va fi găzduită de Centrul Regional pentru Industrii Creative, un spaţiu recent finalizat în Cluj-Napoca, creat cu fonuri europene."Acum doi ani intuiam sau am auzit primele gânduri despre acest sezon cultural româno-francez şi am găsit pe o pagină de facebook proiectul regizorului Michel Gondry, proiect despre care nu ştiam prea mult. Am văzut că a itinerat în toată lumea, mi s-a părut o idee extraordinară, care se potriveşte bine cu ceea ce încercăm noi să facem în Cluj, ca pe lângă festival să încercăm să punem un centru de producţie şi un loc unde copiii, tinerii, să se bucure să facă film în condiţii civilizate. Şi era un vis la momentul ăla să putem aduce Uzina aici în Cluj", a declarat regizorul Tudor Giurgiu.Cele 15 decoruri amenajate într-unul din platourile CREIC vor fi puse pentru dezvoltarea unor proiecte la dispoziţia celor care doresc să înveţe cum se face un film.Claudia Droc, coordonator al Sezonul România-Franţa la TIFF, a precizat că proiectul "Uzinei Filmelor de Amatori" oferă şi echipament de filmare, dar şi sesiuni de training sau support în scrierea scenariului."Uzina Filmelor de Amatori (...) a fost inaugurat în prima zi a TIFF, fiind în premieră în România. Proiectul este gândit să ofere publicului larg şansa de a produce un film fără a avea cunoştinţe în domeniu. Într-un studio de 500 mp au fost construite 15 decoruri de filmare cu tematici diverse, de la interior de apartament, hol de bloc, un bar, până la sediu de bancă sau vagon de tren, care sunt puse gratuit la dispoziţia publicului, împreună cu echipamentul complet, audio-video, pentru filmare, montaj, sunet şi proiecţie. În trei ore amatorii pot face aici un film, noi asigurăm şi trainingul necesar, începând de la alegerea unui titlu, tipul de film, scrisul scenariului. Filmele vor avea o durată de 3-5 minute", a spus Droc.La rândul său, Michel Gondry a spus că prin crearea decorurilor s-a încercat surprinderea culorii locale a Clujului."Ideea proiectului a fost de a aduna împreună creatorii de poveşti, care nu se pricep la filme", a spus Gondry, care este unul dintre invitaţii speciali de la TIFF 2019.Indiferent de vârstă sau ocupaţie, proiectul este deschis tuturor celor dornici să experimenteze şi să creeze un film, fie că deţin sau nu cunoştinţe în domeniul cinematografiei. Accesul în Uzina Filmelor de Amatori este gratuit, dar necesită înregistrare prealabilă."Uzina de Filme pentru Amatori" va funcţiona la Cluj-Napoca între 31 mai şi 31 iulie în cadrul Centrului Regional pentru Industrii Creative (CREIC) construit din fonduri europene de 12,3 milioane de euro.În ultimii ani, proiectul a fost implementat în mai multe oraşe din lume, precum Montreal, Buenos-Aires, Frankfurt, Moscova, Rotterdam, Paris sau Cannes. Pe lângă componenta sa de divertisment, proiectul are marele atu de a dezvolta în rândul publicului larg noi competenţe, transformându-i în utilizatori critici ai produselor media."Uzina Filmelor de Amatori" este un proiect organizat în cadrul Sezonului România-Franţa 2019, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Institut Français şi Groupama Asigurări. AGERPRES / (A, AS - autor: Elena Stanciu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Festivalul Internaţional de Film Transilvania