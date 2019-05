”Românii au talent” își va desemna câștigătorul în această seară. Iată care sunt finaliștii

13:40

Mii de români s-au strâns pe traseul dintre Aeroportul „Henri Coandă” București și Palatul Cotroceni, pentru a-l saluta pe Papa Francisc, care și-a început vizita de trei zile în țara noastră. După ce a ieșit din aeroport, Papa Francisc s-a dus la Palatul Cotroceni. A existat, însă, și un incident. Extrem de emoționată, o bătrână […] The post Incident în timpul vizitei Papei Francisc la Cotroceni. A fost luată cu salvarea. FOTO appeared first on Cancan.ro.