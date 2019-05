Ion Iliescu, internat la Spitalul Elias (surse)

19:00

Un număr de 306 jucători din 20 de ţări participă la Campionatele Europene şcolare de şah de la Mamaia, care au debutat vineri şi se vor încheia pe 8 iunie, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Şah.Competiţia este organizată de Federaţia Europeană de şah şi Federaţia Româna de Şah la categoriile de vârsta sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 ani, open (băieţi) şi fete.Festivitatea de deschidere a avut loc vineri la Pavilionul Expoziţional din Constanţa, rostind alocuţiuni Elena Cristian, directorul turneului, Zurab Azmaiparaşvili, preşedintele federaţiei europene, Ion Şerban Dobronăuţeanu, trezorierul forului continental, Sorin-Avram Iacoban, preşedintele Federaţiei Române de Şah, Leila Banciu, directorul Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică din Consiliul Judeţean Constanţa, cu un mesaj din partea lui preşedintelui CJ, Marius Horia Ţuţuianu, şi Sulhi Turan, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa.Campionatele Europene se desfăşoară pe parcursul a 9 runde, prima având loc chiar vineri, iar festivitatea de premiere se va desfăşura pe 8 iunie.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)