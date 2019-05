Apariție de senzație la finala ”Românii au talent”! Andra i-a lăsat pe toți mască

15:20

Nicu Alifantis împlinește astăzi 65 de ani, ocazie cu care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, îi urează un sincer “La mulți ani!” Nicu Alifantis s-a născut pe data de 31 mai 1954, la Brăil. Este muzician, cântăreț și compozitor de muzică folk și muzică de teatru, actor și poet. Face studii muzicale particulare și […] The post La mulți ani, Nicu Alifantis! appeared first on Cancan.ro.