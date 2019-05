Dragnea e terminat! Cine i-a luat locul de deputat

21:30

În urma dezvăluirilor făcute vineri, 31 mai, în paginile ziarului Evenimentul zilei, legate de braconieri și de străinii care vin în România să împuște ciocârlii, Ministerul Apelor și Pădurilor a dat câteva explicații. Ministerul condus de Ioan Deneș pretinde că, pe înțelesul tuturor, oricum mai nimeni nu vine să le împuște, dar pe de altă parte, cifrele lor arată cum au crescut de la an la an cota de vânătoare, de la 200 de mii, la peste 400 de mii pe an.