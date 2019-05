Cod roșu de ploi torențiale și grindină în Constanța și Tulcea

18:00

”Românii au talent” își va desemna câștigătorul în această seară. Iată care sunt finaliștii. Finala e supremă, dar votul schimbă totul! Finala Românii au talent va avea loc începând cu ora 20:30, unde cei 11 finaliști se vor lupta pentru premiul de 120.000 de euro. Tot în această seară se va acorda și premiul de […] The post ”Românii au talent” își va desemna câștigătorul în această seară. Iată care sunt finaliștii appeared first on Cancan.ro.