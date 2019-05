Cine este Ana Maria Pantaze, câștigătoarea finalei ”Românii au talent”

18:20

Andreea Bănică este mămica unei fetițe superbe de 10 ani, și a unui băiețel de doi ani și jumătate. Rolul de mamă nu este unul tocmai ușor, mai ales când diferența de vârstă a copiilor este mare, iar aceștia au priorități diferite. Jobul de mamă nu e ușor și vine la pachet cu multe provocări. […] The post Andreea Bănică, momente de panică: „S-a aruncat în piscină și a ieșit cu sânge pe față!” appeared first on Cancan.ro.