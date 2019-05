Robert Pattinson a devenit în mod oficial noul Batman

Studioul Warner Bros. a încheiat un contract cu actorul Robert Pattinson, în virtutea căruia protagonistul filmelor din franciza "Twilight" va interpreta rolul principal în lungmetrajul "The Batman", a anunţat vineri site-ul revistei Variety.Noul proiect cinematografic, regizat de Matt Reeves, va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 25 iunie 2021. Revista Variety anunţase deja pe 16 mai că Robert Pattinson se afla în negocieri pentru acest rol. Studioul hollywoodian a confirmat vineri că starul englez a semnat contractul.Operaţiunile de pre-producţie pentru acest film inspirat din universul benzilor desenate DC Comics vor debuta în vara anului 2019.Matt Reeves, regizorul celor mai recente două pelicule lansate în cadrul francizei "Planet of the Apes", a preluat responsabilitatea regiei filmului "The Batman" de la Ben Affleck, în ianuarie 2017. El va produce "The Batman" alături de unul dintre colaboratorii cu care a lucrat la peliculele din seria "Planet of the Apes", Dylan Clark.Ben Affleck a interpretat personajul Batman în două filme regizate de Zack Snyder: "Batman V. Superman" (2016) şi "Justice League" (2017). Ambele pelicule au generat reacţii mixte în rândul criticilor de specialitate şi au fost considerate dezamăgitoare pentru studioul Warner Bros, care încearcă să concureze cu Marvel Studios în universul filmelor inspirate din benzile desenate cu supereroi.Robert Pattinson, în vârstă de 33 de ani, a devenit un star mondial odată cu succesul fenomenal înregistrat de cele cinci filme din seria "Twilight", în care a interpretat rolul vampirului Edward Cullen, care se îndrăgosteşte de tânăra Bella, interpretată de Kristen Stewart.Producătorii americani nu au anunţat deocamdată data la care vor începe filmările pentru lungmetrajul "The Batman".Robert Pattinson joacă un rol principal alături de John David Washington în următorul film al regizorului Christopher Nolan, "Tenet", ce va fi lansat pe 17 iulie 2020. El a putut fi văzut recent şi în peliculele "High Life", de Claire Denis, şi "The Lighthouse", de Robert Eggers, care a avut premiera la Festivalul de la Cannes, urmând să apară în a doua parte a acestui an în producţia "The King", realizată de Netflix, şi în drama "Waiting for the Barbarians", regizată de Ciro Guerra. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres