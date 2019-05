Vrancea: Preselecţie naţională de gimnastică pentru copii, la Focşani, în cadrul proiectului "Hai cu noi în Ţara Campionilor"

05:40

Cântăreaţa americană Miley Cyrus a lansat vineri un nou materialul discografic, intitulat ''She Is Coming'', potrivit Press Association.Noul EP (Extended Play) reuneşte şase melodii şi îi include în calitate de artişti invitaţi, printre alţii, pe rapperii Ghostface Killah şi Swae Lee, precum şi pe solistul travestit RuPaul.În prima piesă, intitulată ''Mother's Daughter'', Miley Cyrus, în vârstă de 26 de ani, declară ''Sunt rea, sunt malefică'', lăudând apoi influenţa mamei sale, Trish, asupra carierei sale de cântăreaţă.''D.R.E.A.M'', o altă melodie de pe noul EP, acronimul pentru sintagma ''Drugs Rule Everything Around Me'' (''Drogurile domină totul în jurul meu''), vorbeşte despre renumitul stil de viaţă presărat cu petreceri al vedetei, devenită celebră datorită interpretării personajului principal din serialul ''Hannah Montana'', realizat de Disney.Celelalte melodii de pe disc sunt ''Unholy'', ''Cattitude'', ''Party Up The Street'' şi ''The Most''.Acest EP este primul material discografic lansat de vedeta americană după căsătoria cu partenerul ei de viaţă, actorul australian Liam Hemsworth, în decembrie 2018.Cei doi tineri artişti s-au întâlnit pe platourile de filmare ale dramei romantice ''The Last Song'' din 2010 şi şi-au oficializat relaţia în cadrul unei ceremonii restrânse, ce a fost organizată în Tennessee.Cel mai recent album al cântăreţei americane, LP-ul ''Younger Now'', a apărut pe piaţă în 2017 şi a inclus single-ul ''Malibu''. În prezent, artista lucrează la cel de-al şaptelea album de studio al său, care se va intitula "She Is Miley Cyrus". AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)