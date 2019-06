ziuacopilului INTERVIU Mihai Covaliu: Rolul principal în practicarea sportului de către copii îl au părinţii - VIDEO

08:40

Actorul Robert Powell s-a născut la 1 iunie 1944, la Salford, Manchester, conform www.imdb.com şi theguardian.com.A început cariera în actorie în timpul cursurilor Universităţii Manchester. Şi-a făcut debutul în 1967, iar câţiva ani mai târziu primul său rol semnificativ a fost în pelicula ''The Italian Job'' (1969).A devenit cunoscut pentru rolurile din peliculele ''Mahler'' (1974) şi ''Tommy'' (1975), în regia lui Ken Russell, şi pentru interpretarea din seria televizată ''Doomwatch'' (1970).Cel mai important rol al său a fost interpretarea principală din pelicula ''Iisus din Nazareth'' (1977), în regia lui Franco Zeffirelli. Rolul său a fost foarte bine primit de public şi de critica de specialitate, fiind recompensat cu numeroase premii de specialitate printre care Premiul internaţional pentru arte în cadrul Festivalului de Film Fiuggi, marele premiu al Festivalului de Film Saint-Vincent şi o nominalizare pentru cel mai bun actor la premiile Academiei Irlandeze de Film şi Televiziune.''Înainte să încep filmările la acest rol, nu am avut un interes special în ce priveşte religia şi nu am avut nicio opinie despre Iisus Hristos. Însă acum cred în Hristos şi în divinitate, chiar dacă nu mă duc neapărat la biserică. (...) Un actor trebuie să fie obiectiv când interpretează un rol. Cu toate acestea, după ce l-am interpretat pe Iisus atâtea luni, era dificil să nu crezi în El'', a spus actorul într-un interviu, în 1977, pentru revista Movie Stars.Rolul principal din pelicula ''Harlequin'' (1980), în regia lui Simon Vincer, i-a adus lui Powell premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Paris.În 1982, a obţinut premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneţia pentru interpretarea din pelicula ''Imperative'', regia şi scenariul fiind semnate de Krzysztof Zanussi. Pelicula a fost recompensată cu patru premii.A jucat în filmul ''Chunuk Bair'' (1992) dedicat Primului Război Mondial, iar în 1993-1995 a împrumutat vocea sa personajului Dr. Livesey în filmul de animaţie ''The Legends of Treasure Island''.În perioada 1993-1997 a interpretat rolul Dave Briggs în sitcomul ''The Detectives'' şi în 1995-1996 rolul principal în ''Fantomcat''. A urmat ''Pride of Africa'' (1997), ''The Alchemist of Happiness'' (2004) şi ''B-Mail'' (2006).La 29 octombrie 2001, un teatru din cadrul Universităţii Salford a fost denumit cu numele său. În 2005, a jucat în seria televizată britanică Holby City.A fost narator, în 2008, în producţia ''Peter and the Wolf'' de Prokofiev.La 1 aprilie 2018 a apărut în seria documentară a Smithsonian Channel bazată pe miniseria ''Iisus din Nazareth'', intitulată ''Adevăratul Iisus din Nazareth'' şi având ca narator pe Judd Hirsch.Într-un interviu pentru cotidianul Express, actorul declara, printre altele, că este un mare fan al berii englezeşti slabe, este conectat tot timpul la mobilul său, apreciază foarte mult serviciul de hărţi digitale Google Maps şi se declară un utilizator frecvent al Twitter şi Facebook. ''Căsnicia mea m-a făcut mereu fericit'' spunea actorul, care are şi două căţeluşe Tattie şi Billie, pe care le iubeşte foarte mult. Este căsătorit din 1975 cu Barbara Lord, cu care are doi copii .AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, Daniel Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.imdb.com