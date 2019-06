PAPA FRANCISC ÎN ROMÂNIA. A doua zi a vizitei: Suveranul Pontif va oficia Sfânta Liturghie la Şumuleu-Ciuc, unde peste 40.000 de persoane îl aşteaptă în ploaie / Zeci pelerini, între care şi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale - LIVE

10:40

Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat, corespondentului Mediafax, că echipele de căutare au găsit o fetiţă de 9 luni, la aproximativ 3 kilometri de locuinţa luată de ape. Nu prezintă semne vitale, a precizat Vasiloae. La rândul său, primarul comunei Sângeru, Gheorghe Radu, a spus că fetiţa a fost găsită sub apă, prinsă în mâl. „A fost găsită fetiţa de 9 luni. A stat sub apă 20 de ore, era prinsă în mâl. A fost găsită la nici 150 de metri de locul în care am salvat-o pe...