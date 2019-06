Prietena lui Răzvan Ciobanu, declarații cu lacrimi în ochi după parastasul de 40 de zile al designerului

12:10

„Godzilla: Regele Monștrilor” aduce pe marele ecran genul de război la care visam în copilărie: toate creaturile gigantice din lume se reunesc pentru confruntarea supremă, care are toate șansele să îngroape Pământul sub ruine. Din păcate, nu mai suntem copii – am ajuns să sperăm la mai mult de-atât. „Godzilla: Regele Monștrilor” este partea a […] Post-ul Cronică de film | Îmi plec capul în fața lui „Godzilla: Regele Monștrilor”, dar asta numai pentru că am ațipit apare prima dată în Libertatea.ro.