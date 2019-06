Tragedie în Franța. 3 români au murit în urma unui accident violent. Alți 4 sunt răniți

22:20

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Nu l-a interesat că Papa Francisc a ajuns în România și a preferat să-l sfineze și să meargă la cumpărături, într-o piață din Floreasca. Nu singur, ci alături de “cancelarul” său, Ionuț Luțu. Boss-ul FCSB-ului a optat pentru mâncare sănătoasă, mai exact pește. CANCAN.RO, site-ul nr. 1, vă prezintă, […] The post Credinciosul Gigi Becali l-a sfidat pe Papa Francisc! Filmări în exclusivitate cu milionarul & ”cancelarul” său appeared first on Cancan.ro.