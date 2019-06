CFR anunţă că traficul feroviar se desfăşoară în condiţii de siguranţă pe toate magistralele

11:40

''Îmi spun povestea nu pentru că este unică, ci pentru că este povestea multor fete'', susţine tânăra Malala Yousafzai, născută în 1997, în Pakistan, care a fost împuşcată în cap în 2012 doar pentru că se lupta pentru a avea acces la educaţie. A fost salvată în urma intervenţiilor realizate în Marea Britanie şi de atunci militează la nivel mondial pentru educaţia şi drepturile tinerelor, notează www.malala-yousafzai.com. În 2014, a primit Premiul Nobel pentru Pace.Malala Yousafzai s-a născut în Mingora, cel mai mare oraş din Valea Swat, în nord-vestul Pakistanului, unde tatăl ei conducea o şcoală de fete. În 2007, când Malala avea zece ani, situaţia comunităţii s-a înrăutăţit din cauza instaurării controlului talibanilor în regiune. Fetelor le-a fost interzis să meargă la şcoală şi să participe la activităţi culturale. S-au răspândit atacurile sinucigaşe, iar campania de teroare a avut ca punct central această opoziţie faţă de educaţia fetelor. Până la sfârşitul anului 2008, talibanii distruseseră 400 de şcoli.Malala a avut curajul să-i înfrunte pe talibani, alături de tatăl ei. "Cum îndrăznesc talibanii să-mi ia dreptul fundamental la educaţie?'', a spus fetiţa într-un discurs transmis de televiziunea Pakistani TV. Din 2009, Malala a scris sub pseudonimul "Gul Makai", pentru site-ul în limba Urdu al BBC, despre schimbările care au avut loc în regiune de la creşterea influenţei talibanilor. La 11 ani, a publicat sub titlul "Îmi este teamă", prima notă de jurnal pentru BBC, în care mărturisea că se teme de un război în toată regula în minunata ei Vale Swat şi vorbea despre coşmarurile declanşate de teama de a merge la şcoală.La 5 mai 2009, Malala a intrat în categoria "persoanelor strămutate intern" din Pakistan, după ce a fost forţată de război să-şi părăsească locuinţa. Odată ce a revenit acasă, după câteva săptămâni, vocea ei a devenit şi mai puternică. În următorii trei ani, a ajuns cunoscută în toată ţara pentru determinarea de a oferi fetelor pakistaneze acces la educaţie gratuită şi de calitate, bucurându-se de susţinerea tatălui ei. Activismul i-a adus nominalizarea la Premiul Internaţional pentru Pace al Copiilor şi decernarea Premiului Naţional pentru Pace al Tinerilor din Pakistan, în 2011.La 9 octombrie 2012, talibanii au încercat să o ucidă pe tânăra elevă de 15 ani, când se afla în autobuzul şcolii, în drum spre casă. Doi membri ai grupării talibane au oprit autobuzul şi unul dintre ei a întrebat cine este Malala. A tras trei gloanţe spre ea. Grav rănită, Malala a fost transportată la un spital militar din Peshawar şi, patru zile mai târziu, la un centru medical din Birmingham. A supravieţuit în urma operaţiilor prin care a trecut în Marea Britanie, unde locuieşte şi astăzi. În martie 2013, după săptămâni întregi de tratament şi terapie, Malala s-a putut întoarce la şcoală, în Birmingham, notează site-ul Nobel.După atac, recuperarea ei incredibilă şi întoarcerea la şcoală, au început să curgă mesaje de susţinere pentru Malala din întreaga lume. La 12 iulie 2013, când a împlinit 16 ani, Malala a vorbit în faţa Naţiunilor Unite, la New York. Mai târziu, în acelaşi an, a publicat prima carte, autobiografia "I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban". În România, cartea semnată de Malala Yousafzai şi Christina Lamb, intitulată "Eu sunt Malala. Povestea fetei care a luptat pentru educaţie şi a fost împuşcată de talibani", a apărut la Editura Polirom, în 2014.La 10 octombrie 2013, ca semn de recunoaştere pentru activitatea ei, Parlamentul European i-a decernat prestigiosul Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, conform www.europarl.europa.eu. "Prin decernarea Premiul Saharov, Parlamentul European recunoaşte tăria extraordinară a acestei tinere. Malala susţine cu curaj dreptul tuturor copiilor la o educaţie corectă. Acest drept al fetelor este prea mult neglijat. (...) Aş vrea să amintesc că în jur de 250 de milioane de fete din întreaga lume nu pot merge liber la şcoală. Exemplul Malalei ne aminteşte de datoria şi responsabilitatea noastră în acordarea dreptului la educaţie pentru copii. Aceasta este cea mai bună investiţie pentru viitor ", a spus atunci preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz.În 2014, prin intermediul Malala Fund, organizaţia fondată alături de tatăl ei, Malala a călătorit în Iordania pentru a vizita refugiaţii sirieni, în Kenya unde a întâlnit tinere studente şi în nordul Nigeriei. Aflată în Nigeria la cea de-a 17-a aniversare, Malala şi-a arătat deschis susţinerea pentru fetele răpite în acel an de gruparea teroristă Boko Haram.În octombrie 2014, a primit premiul Nobel pentru Pace, alături de activistul indian Kailash Satyarthi, pentru scopul lor comun de a lupta împotriva suprimării copiilor şi a tinerilor şi pentru respectarea dreptului copiilor la educaţie. La 17 ani, a devenit cea mai tânără laureată a Premiului Nobel, potrivit www.nobelprize.org. "Acest premiu nu este doar pentru mine. Este pentru acei copii uitaţi care vor educaţie. Este pentru acei copii speriaţi care vor pace. Este pentru acei copii fără glas care vor schimbare", a susţinut Malala la primirea premiului. O mare parte a populaţiei, în special în ţările sărace, este compusă din copii şi tineri. Pentru a avea o lume paşnică, este crucial ca drepturile copiilor şi tinerilor să fie respectate. Nedreptăţile faţă de copii contribuie la răspândirea conflictelor în generaţiile viitoare, mai notează site-ul Fundaţiei Nobel. Malala, la doar 11 ani, lupta pentru dreptul la educaţie pentru fete şi a continuat această luptă şi după atac, devenind un activist principal în apărarea drepturilor fetelor.Organizaţia Malala Fund oferă susţinere tinerelor pentru a-şi atinge potenţialul şi a deveni lideri în ţările lor. Prin finanţarea proiectelor în educaţie în şase ţări şi colaborarea cu lideri internaţionali, Malala Fund investeşte în soluţii inovatoare la nivel local şi militează la nivel global pentru învăţământul secundar de calitate pentru fete. Conform portalului Malala Fund, organizaţia rupe barierele care împiedică peste 130 de milioane de fete din întreaga lume să meargă la şcoală. Iar ţinta declarată a Malalei este: "Cred că vom ajunge să vedem că fiecare fată merge la şcoală în timpul vieţii mele."La 12 iulie 2019, Malala Yousafzai împlineşte 22 de ani. 