Nu-l mai recunoști! Cristian Tabără a slăbit 60 de kilograme

11:20

Au apărut informații noi în legătură cu moartea înfiorătoare a artistei Alla Klyshta, care a participat sezonul acesta la “Românii au talent”. Presa din Germania, dar și cea din Ucraina, unde era extrem de iubită acrobata, a făcut publice amănuntele oferite de polițiștii care anchetează acest caz șocant. Suspectul principal este iubitul Allei Klyshta, care a […] The post Unde au găsit politiștii trupul neînsuflețit al concurentei de la Românii au talent. Alla Klyshta a fost ucisă de iubit appeared first on Cancan.ro.