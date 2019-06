SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS // Halep va juca în optimi cu Iga Swiatek, noua senzație a tenisului din Polonia! E comparată cu Agnieszka Radwanska

17:00

GSP LIVE are azi o ediție specială dedicată meciului Tottenham - Liverpool, finala UEFA Champions League, cu începere de la ora 21:30. Tottenham și Liverpool vor juca azi în finala UEFA Champions League, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Jurnalistul Costin Ștucan va modera o emisiune specială înainte, la pauză și după finala UEFA Champions League. ...