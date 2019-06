Caz șocant! O româncă din Franța și-a strangulat băiețelul în vârstă de 6 ani, iar fetița ei a fost găsită cu cioburi înfipte în picioare

12:20

Alla Klyshta, dansatoarea de hoola hoop care a făcut senzație la “Românii au talent” cu numărul ei, a avut o discuție serioasă cu fostul iubit înainte ca acesta să își pună în aplicare planul diabolic de a o ucide. Cântăreața Chris Kolonko a dezvăluit ce i-a spus acrobata celui care avea să-i devină călău, dar […] The post Motivul cumplit pentru care fosta concurentă de la Românii au Talent a fost ucisă de iubit appeared first on Cancan.ro.