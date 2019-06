Ce mesaj i-a transmis Ioana Ginghină lui Alexandru Papadopol, după ce s-a aflat despre divorț

14:20

Ana Maria Pantaze are inima frântă, deși a obținut titlul de cel mai talentat român și marele trofeu de la îndrăgitul show difuzat la Pro TV. În cadrul unui interviu oferit la scurt timp după încheierea finalei de la "Românii au talent" în care a vorbit cu ochii în lacrimi despre Emma Neagu, gimnasta răpusă […]