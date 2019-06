Finala iUmor. Câștigătorul se decide acum!

14:50

Tottenham și Liverpool se vor duela în această seară de la ora 22:00 în finala Champions League ediția 2018-2019. Ultimul act al celei mai importante competiții inter-cluburi din lume se va dispiuta pe stadionul „Wanda Metropolitano" din Madrid, arenă pe care își dispută meciurile de pe tteren propriu Atletico Madrid. Aceasta va fi cea de-a […]