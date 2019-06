Fiica unei actrițe celebre trăiește la limita sărăciei! În fiecare lună, are un ”buget” de numai…

15:30

Giani Kiriță a ajuns astăzi la Spitalul de Urgențe Județean Timișoara! Fostul fotbalist al lui Dinamo are o umflătură la abdomen, cauzată de o infecție. Medicii l-au consultat și i-au prescris medicația. Fost fotbalist la Dinamo, apoi concurent în emisiunile din showbiz, Giani Kiriță se află acum la Timișoara, unde, alături de Victor Slav, Cătălin […]