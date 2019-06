Cine este Irena Boclincă, câștigătoarea iUmor!

16:00

Este doliu în lumea fotbalului. Un internațional cunoscut a murit în urma unui accident rutier. Tragedia în care sportivul de 35 de ani și-a pierdut viața i-a șocat pe apropiați și foștii colegi. Mulți dintre cei care l-au cunoscut au transmis câte un mesaj emoționant în memoria lui. Jose Antonio Reyes a murit la vârsta […]