Surpriza la Antena 1: cine a castigat iUmor. A donat premiul de 20.000 de euro in direct

16:40

Adina de la Heaven este însărcinată! Artista a făcut anunțul de Ziua Copilului, iar fanii i-au făcut numai urări de bine. De câțiva ani buni, Adina trăiește o poveste de dragoste ca-n povești cu Glance. La început cei doi au fost colegi, dar cu timpul s-au îndrăgostit unul de altul și au decis să înceapă […] The post Adina de la Heaven este însărcinată: ”A venit în viața mea atunci când aproape tot universul meu se prăbușise” appeared first on Cancan.ro.