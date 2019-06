China nu va renunţa la forţă în reunificarea cu Taiwanul (ministru)

23:20

Actorul Nicolas Cage a primit, sâmbătă, la Cluj-Napoca, Trofeul 'Transilvania' al TIFF pentru Contribuţia Specială adusă Cinematografiei Mondiale, ocazie cu care a spus că îi place foarte mult cum sună aceste două cuvinte - 'Transylvania Trophy' - pe care le-a rostit de mai multe ori, cu încântare.Actorul a amintit că a filmat două pelicule în România, motiv pentru care a acceptat cu încântare să revină şi a spus chiar că speră să poată reedita experienţa."Prieteni ai mei din Transilvania, vă mulţumesc. Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici, în frumoasa dumneavoastră ţară. După cum ştiţi, am făcut două filme aici - 'The Dying of the Light', în regia lui Paul Schrader şi 'Ghost rider, spirit of vengeance', regizat de Mark Neveldine şi Brian Taylor. Amândouă experienţele au fost minunate, sunt mândru de aceste două filme şi de aceea mi-am dorit să mă întorc. Întotdeauna am crezut cu tărie în spiritul unui anumit loc şi aici, în România, am simţit un spirit foarte bun, care m-a influenţat foarte mult în munca mea în mod benefic. Fie că e vorba de efectul ţării voastre asupra imaginaţiei mele, mulţumită lui Bram Stoker (autorul cărţii Dracula-n.r.) şi fireşte a istoriei lui Vlad Ţepeş ori a experienţei de a petrece o noapte în Castelul lui Dracula, în impetuoşii Munţi Carpaţi, sunt pe deplin inspirat aici şi sper să fac încă un alt film cu voi", a spus Nicolas Cage publicului TIFF.Acesta a amintit de masterclass-ul pe care-l va ţine duminică, la Cluj-Napoca, în cadrul TIFF, şi a spus că speră ca în sală să se afle şi mulţi tineri cineaşti, cărora le va răspunde la toate întrebările, intuind că îi va putea sprijini astfel în carieră.Potrivit lui Cage, "Face/Off", filmul ales de organizatorii festivalului pentru sâmbătă seara, este unul dintre cele trei filme preferate pe care le-a făcut."Mi-a făcut plăcere să lucrez cu John Travolta, un actor cu resurse comice extraordinare, şi cu John Woo, un regizor cu un simţ al ritmului extraordinar", a spus Cage.La momentul înmânării trofeului de către preşedintele TIFF, Tudor Giurgiu, actorul american a spus că, la întoarcerea acasă, îl va aşeza lângă pat, pentru ca atunci când se va simţi singur să îl poată privi şi să îşi amintească de Transilvania."Îmi place foarte mult cum sună aceste două cuvinte: Transylvania Trophy... Am să pun acest trofeu lângă pat şi, la 3 noaptea, când am să mă simt singur, am să mă gândesc la prietenii mei de aici, din Transilvania, şi, de asemenea, am să mă gândesc la copiii nopţii, la lupi şi la lilieci şi atunci inima mea se va încălzi. Oricum, gata cu vorbele, acţiunea vorbeşte mai tare decât vorbele!", a spus Cage, invitând publicul să vizioneze filmul.La rândul său, Tudor Giurgiu a amintit că Nicolas Cage a lucrat cu mulţi regizori care au făcut istorie în cinematografia mondială, precum Francis Ford Coppola, fraţii Cohen, David Lynch, John Woo, Brian de Palma, Martin Scorsese."A abordat probabil, cu o versatilitate unică, genuri diferite, a început cu comedii romantice în anii '80, a făcut filme de acţiune cu bugete importante, a făcut filme horror, dar a ales să lucreze cu inteligenţă, dar şi cu regizori care au avut bugete mai mici, a făcut filme independente. Cum spunea, la fel, într-un alt interviu: Îmi place să încerc lucruri diferite şi să sparg tipare. Ne-a fost foarte greu să alegem un film din numeroasele succese, fie de casă, fie de critică, mă bucur că am căzut de acord cumva asupra unui titlu", a spus Giurgiu, referindu-se la filmul ales pentru sâmbătă seara.Câştigător al unui premiu Oscar şi deţinător a numeroase alte trofee obţinute în festivalurile de film majore din lume de-a lungul unei cariere de aproape patru decenii, actorul, regizorul şi producătorul Nicolas Cage este invitatul special al celei de-a 18-a ediţie TIFF.Actorului i-a fost înmânat 'Trofeul Transilvania' înaintea proiecţiei speciale a filmului 'Face/Off' (Faţă în Faţă) în care interpretează, alături de John Travolta, rolul unui ucigaş psihopat şi al poliţistului care se află pe urmele lui. Proiecţia ar fi trebuit să aibă loc în Piaţa Unirii, însă din cauza ploii a fost mutată în sala Casei de Cultură a Studenţilor."Lansat în 1997, filmul a fost primit cu entuziasm de către critica internaţională pentru interpretarea strălucită a celor două vedete din rolurile principale, Nicolas Cage în rol de terorist, şi John Travolta interpretând un agent FBI. Încasările record obţinute în întreaga lume au fost urmate de o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun mixaj sonor", arată organizatorii TIFF.Nicolas Cage se află la Cluj pentru o vizită de trei zile, între 31 mai şi 2 iunie. AGERPRES/(A, AS - autor: Elena Stanciu, editor: Diana Dumitru, editor online: Daniela Juncu)