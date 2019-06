Anunţul al lui Donald Trump privind cel de-al doilea mandat

15:50

Oricat de mult se schimba trendurile sau oricat evolueaza societatea, bijuteriile vor fi mereu un moft pentru foarte multe persoane. Si trebuie sa recunoastem: ne place sa le purtam! Iar bijuteriile sunt apreciate atat de femei, cat si de barbati in ziua de azi. Magazinele de bijuterii au o gama variata de lanturi, bratari, ceasuri sau inele pentru barbati si femei. Bijuteriile pentru barbati au un design masculin, simplu, elegant sau practic, in timp ce bijuteriile pentru femei sunt disponibile in foarte multe culori si modele.Iar vanzarile sunt si ele in crestere in ultimii ani, deoarece persoanele care trec pragul magazinelor de bijuterii nu mai sunt doar in cautare de verighete sau inele de logodna. Acum, aproape orice ocazie este perfecta pentru a oferi o bijuterie, fie ca este vorba de o zi de nastere, o zi speciala, un cadou aniversar sau o sarbatoare (cum ar fi 1 si 8 martie). Ofertele magazinelor difera si ele de la un sezon la altul, in functie de cererea de pe piata sau in functie de nevoile clientilor.Din moment ce ofertele si modelele sunt variate, exista o competitie acerba cand vine vorba de vanzarea bijuteriilor. Astfel, magazinele de bijuterii trebuie sa investeasca foarte mult in marketing si in reclama, sa aduca noutati in materie de design si modele, sa creeze oferte personalizate, sa ofere gratuitati sau alte servicii persoanelor care doresc sa cumpere bijuterii.Desi ofertele si modelele variaza de la un magazin la altul, calitatea materialelor si atentia la detalii sunt cele mai importante aspecte. Pentru ca bijuteriile de calitate, scumpe, nu trebuie sa se degradeze in timp. Si sistemul de inchidere sau ornamentele care sunt folosite la crearea bijuteriilor trebuie sa fie de calitate.Bijuteriile din aur de 14k sunt de obicei cele mai cautate, insa au inceput sa fie la mare cautare si bijuteriile din aur alb, platina sau cele care sunt decorate cu diamante si pietre semipretioase.Dar hai sa vedem ce spun si incasarile magazinelor de bijuterii. La o simpla analiza, putem observa ca vanzarile merg din ce in ce mai bine. SAFIR 94 IMPEX SRL (bijuteriasafir.ro) Infiintata in anul 1994, Bijuteria Safir apartine unei familii de bijutieri romani care impartasesc dragostea pentru frumos si rafinament. Totul a inceput intr-un mic atelier, insa pe parcurs acesta s-a dezvoltat si firma a deschis prima fabrica de lantisoare din aur din Europa de Est si 3 magazine in Bucuresti, aflate in centre comerciale.Experienta in domeniu isi spune cuvantul, pentru ca cei de la Bijuteria Safir se mandresc cu posibilitatea de a crea infinite modele de bijuterii. Iar succesul lor se poate vedea si in incasari. Astfel, cifra de afaceri a companiei in 2017 era de 4,6 milioane de RON, in crestere cu 27% fata de anul 2016. Profitul companiei in 2017 era de 508 mii RON, in scadere cu cateva procente fata de anul anterior, cand a inregistrat suma de 513 mii RON. Marja de profit a companiei in 2017 a fost de 10,9%. CONSTANTIN NAUTICS SRL (constantinnautics.ro) Magazinul de bijuterii Constantin Nautics a intrat pe o piata de nisa in ceea ce priveste bijuteriile, adresandu-se celor care sunt pasionati de navigatie. Fiind pasionat de tot ce inseamna navigatie, fondatorul companiei a inceput crearea unei linii de accesorii care sa ii permita sa pastreze cat mai mult din amintirile placute petrecute la bordul unui yacht. Din acest motiv, toate accesoriile sunt realizate din materiale folosite exclusiv pentru vasele cu vele.Accesoriile create de Constantin Nautics sunt unisex si pot fi purtate la tinute sport sau la tinute smart casual. Fiind create pentru cei care iubesc croazierele, materialele folosite permit purtarea accesoriilor in conditii de umiditate, caldura sau frig. Fiind un magazin de nisa, care se adreseaza doar unui segment de populatie, cifrele nu sunt foarte mari. Cu toate acestea, daca tinem cont de faptul ca firma nu are o vechime foarte mare pe piata, atunci putem spune ca cifra de afaceri este una rezonabila.Astfel, compania a inregistrat in anul 2017 o cifra de afaceri in valoare de 3,8 milioane de RON, insa aceasta a fost in scadere cu 28% fata de anul 2016. In ceea ce priveste profitul, nici acesta nu este mai incurajator. Compania a inregistrat in anul 2017 un profit de 230 mii RON, in scadere cu 77% fata de anul 2016. Marja de profit a companiei in 2017 a fost de 6%. DIAMAG ONLINE SRL (diamag.ro) Diamag a luat nastere din dorinta de a le oferi oamenilor posibilitatea de a alege in siguranta inelul de logodna pentru jumatatea lor. Diamantele folosite la realizarea inelelor sunt atestate de un certificat international. Avand o vechime de 10 ani pe piata, Diamag a imbunatatit constant calitatea bijuteriilor, iar acum se pot mandri cu foarte multe modele deosebite, toate fiind la mare cautare. Iar atentia pentru detalii si calitate se reflecta si in incasarile magazinului. Compania a inregistrat in anul 2017 o cifra de afaceri in valoare de 2 milioane de RON, in crestere cu 52% fata de anul precedent. In ceea ce priveste profitul, si acesta a fost in crestere. Respectiv, profitul NET inregistrat in 2017 a fost de 246 mii RON, fiind mai mare cu 124% fata de anul 2016. Marja de profit a companiei in 2017 a fost de 12,2%.Cererea pentru bijuterii este tot mai mare in ultimul timp, insa odata cu ea si pretentiile clientilor sunt in crestere. Calitatea materialelor este extrem de importanta, insa si designul este important. Mai mult decat atat, magazinele de firma ofera certificate de garantie si certificate internationale, dupa caz, pentru diamantele, materialele sau pietrele pretioase si semipretioase folosite. In prezent exista foarte multe magazine de bijuterii, atat online, cat si fizice, motiv pentru care oferta este destul de variata.