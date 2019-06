O PERSONALITATE PE ZI: Academicianul Dumitru Caracostea

09:20

Spectacolul ''Fata morgana'' de Dumitru Solomon, producţie a Teatrului Dramaturgilor Români din Bucureşti, a deschis, sâmbătă, cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului ''Buzău Iubeşte Teatru'', care are loc până pe 8 iunie.Din distribuţia spectacolului fac parte Carol Ionescu, Biana Doba, Adrian Nicolae, Nicoleta Hâncu, Sorin Miron, Alexandru Pavel, Corina Moise, Daria Pentelie, George Costin, Andrei Huţuleac, iar direcţia de scenă îi aparţine lui Victor Ioan Frunză.Potrivit organizatorilor, tema ediţiei din acest an "stă sub constelaţia iubirii" şi prezintă cele mai importante spectacole ale stagiunii teatrale."Ne-am concentrat asupra reunirii marilor artişti aici, la noi acasă, oferindu-i astfel publicului atât de iubitor de artă contextul întâlnirii cu actori, regizori, scenografi de renume. (...) Ne dorim să vă emoţionaţi, să vă identificaţi cu ceea ce vedeţi pe scena teatrului şi să descoperiţi artişti extrem de talentaţi. În semn de mulţumire pentru fidelitatea dumneavoastră şi pentru entuziasmul pe care ni-l arătaţi de fiecare dată, v-am pregătit o săptămână de neuitat", a declarat Gina Chivulescu, managerul Teatrului "George Ciprian" din Buzău.Evenimentul a fost precedat de vernisajul expoziţiei "Musical Extravaganza - Răzvan Mazilu şi costumul spectacolului de musical".Prezent la eveniment coregraful şi regizorul Răzvan Mazilu a declarat că a adus la Buzău costume create de el pentru trei spectacole - "Mon Cabaret Noir", "We will rock you" şi "Sunetul muzicii". El a precizat că în expoziţie sunt prezente şi trei dintre ţinutele pe care Loredana Groza, interpreta rolului principal din musicalul "We will rock you", le poartă în spectacol."Anul acesta sunt prezent la Buzău într-o postură inedită, cea de creator de costume de teatru, mai ales de musical, care este un gen aparte, un gen care se supune uneori altor legi. În primul rând producţiile de musical trebuie să fie strălucitoare, trebuie să aibă un glamour al lor. (...) Am adus ţinutele din trei spectacole care se joacă încă - "Mon Cabaret Noir" la Teatrelli, un spectacol de cabaret interbelic, "Sunetul muzicii", un titlu celebru musical care se va relua în septembrie la Opera Comică pentru Copii, şi cea mai recentă premieră, "We will rock you", care a avut premiera în aprilie, la Sala Palatului, şi care se va relua în noiembrie", a afirmat Răzvan Mazilu, el precizând că "simte nevoia să facă costume" şi pentru că şi-a dorit să fie "şi pictor".Cea de-a XVI-a ediţie cuprinde două secţiuni - Oficială şi Outdoor.În secţiunea competitivă vor intra spectacolele "Ţinutul din miezul verii" de Tracy Letts, regia Vlad Massaci, producţie a Teatrului Mic din Bucureşti, "Romanţioşii" de Edmond Rostand, regia Vlad Cristache, producţie a Teatrului "Alexandru Davila" din Piteşti, "Un tramvai numit dorinţă de Tennessee Williams, regia Claudiu Goga, producţie a Teatrului Metropolis din Bucureşti, "Am iubit, am purtat, am pierdut", adaptare după "Love, loss and what I wore" de Nora & Delia Ephron, regia Emil Hoştină, producţie ARCUB, "Marjorie Prime" de Jordan Harrison, regia Radu Iacoban, producţie a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, şi "Amantul" de Harold Pinter, regia Vlad Stănescu, producţie a Teatrului Evreiesc de Stat.Premiile din cadrul festivalului vor fi acordate de un juriu format din specialişti în domeniul artelor spectacolului - Marius Stănescu (actor), Alina Epîngeac (critic de teatru) şi Vladimir Anton (regizor, câştigătorul ediţiei trecute Buzău Iubeşte Teatru).Pentru cei mai mici spectatori evenimentele din Secţiunea Outdoor, care se va desfăşura în faţa Teatrului "George Ciprian", vor fi susţinute de artistul-păpuşar Valeriu Josan. Prichindeii vor afla ce este o marionetă, cum funcţionează mecanismul acesteia şi vor pătrunde tainele construirii sale.Printre evenimentele conexe ale festivalului se numără şi lansarea, pe 4 iunie, a volumelor "Cătălina Buzoianu: magie, abur, vis", antologie de Florica Ichim şi Irina Zlotea, cu participarea actriţei Emilia Popescu. AGERPRES / (AS - autor: Petronius Craiu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Festivalul Buzău Iubește Teatrul/Facebook