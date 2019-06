Kim Kardashian ar putea fi inclusă în linia de succesiune la tronul britanic

Un jurnalist scoțian a descoperit că familia Kardashian s-ar înrudi cu actuala familie regală britanică. Informația a fost dezvăluită în cel mai nou episod al reality show-ului Keeping Up With The Kardashians.

