Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, săruturi și atingeri fierbinți în public. Avem imaginile cu cei doi

Actrița Irena Boclinică a reușit să impresioneze nu doar juriul emisiunii iUmor, ci și pe telespectatori, care au votat-o într-un număr foarte mare. Ea a plecat acasă cu premiul de 20.000 de euro! Rolul Vioricăi Dăncilă a făcut-o celebră pe actrița Irena Boclincă, din Republica Moldova, în prima ediție a emisiunii.