Ce vrea să își cumpere Ana Maria Pantaze cu cei 120.000 de € de la Românii au Talent

04:20

Câștigătorul emisiunii Puterea Dragostei din Grecia a murit fix de ziua lui, la vârsta de 28 de ani. Panos Zarlas și-a găsit sfârșitul într-un accident de motocicletă, iar medicii nu au putut face decât să constate decesul, după ce la locul unde s-a produs accidentul au ajuns mai multe echipaje de medici și polițiști. Accidentul […] The post Castigatorul emisiunii Puterea Dragostei a murit de ziua lui, la 28 de ani appeared first on Cancan.ro.