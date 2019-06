Dâmboviţa: Festivalul de teatru ''Babel'' începe duminică la Târgovişte; tema - imaginea

11:20

Fraţii Paul şi Edy Iorga au copilărit înconjuraţi de muzică şi de artişti, tatăl lor - Leo Iorga - fiind una dintre cele mai cunoscute şi apreciate voci din rockul românesc. Cei doi fraţi l-au însoţit mereu pe tatăl lor la concerte, crescând cu muzica lui şi cunoscând mulţi alţi artişti. Paul a început să facă muzică din joacă, ocupându-se de producţie muzicală. Edy a debutat ca artist în 2000, în trupa Amici. Apoi a optat pentru regie, producţie muzicală şi spectacole pirotehnice.***Paul Iorga s-a născut la 12 iunie 1996. A absolvit Colegiul Naţional "Spiru Haret" din Bucureşti în 2015. Pasiunea pentru muzică a moştenit-o din familie. De-a lungul timpului a reuşit să-şi facă un nume ca unul dintre cei mai prolifici tineri producători din industria muzicală, colaborând cu artişti precum Connect-R, Andra, Nane, Grasu XXL, Guess Who, Alexandra Stan, Maximilian. Foto: (c) Paul Iorga / Facebook Hit-uri precum "Semne", "Au gust zilele", "La piept" sau "Domnişoare" poartă semnătura lui Paul, în timp ce piesele produse de acesta au adunat peste 150 de milioane de vizualizări, precizează un comunicat al roton.ro. După ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debutează cu proiectul său solo. "Lumea mea" este primul single al artistului, o piesă compusă chiar de acesta şi interpretată alături de Connect-R. ***Edy Iorga s-a născut la 15 noiembrie 1989. A absolvit Universitatea Media Pro, secţia regie film, în 2012. Este membru fondator al trupei Amicii, în care a activat în perioada 2000-2003, cântând la clape şi vocal. Foto: (c) Edy Iorga / FacebookPrimul clip al trupei Amicii, "Dana", a fost lansat în octombrie 2000. Amicii a fost una dintre primele trupe româneşti care a realizat un duet cu un artist internaţional, DJ Bobo. Din 2008 a început să lucreze împreună cu tatăl lui, în zona de pirotenhie, mai precis organizare de spectacole de artificii, mai ales la evenimente muzicale. În prezent, Edy este manager la Leo'n'art PYRO and Special FX.S-a ocupat şi de producţie muzicală, de regie videoclip, a fost DJ la numeroase evenimente. Atât el, cât şi Paul, au apărut împreună cu Leo Iorga în emisiuni de televiziune. Foto: (c) Leo Iorga /Facebook ***Solistul rock Leo Iorga s-a născut la 2 decembrie 1964, la Arad. Începe să cânte la 14 ani ca toboşar (1978), în trupa liceului "Ioan Slavici" (1980-1982). Cântă la trupa Hidro Grup 8 ca toboşar şi vocal. Până în 1985, colaborează cu grupul Pacific, apoi se alătură trupei Sui Generis din Arad (1985-1987). În 1988, cântă ca solist la grupul Cargo, lansând hiturile "Brigadierii", "Povestiri din gară", "Erata". Foto: (c) Leo Iorga / Facebook Din toamna lui 1988 până în 1996, este solist al grupului Compact, în componenţa Leo Iorga, Adrian Ordean, Vlady Cnejevici, Teo Peter, Emil Laghia şi Leluţ Vasilescu, formaţie catalogată de Florian Pittiş şi mulţi alţii drept "formula de aur" a trupei Compact. În această formulă a lansat hituri ca: "Singur în noapte", "Mă voi întoarce", "Să te gândeşti la mine", "Toamnă în sufletul meu", "Trenul pierdut", "Ploaia", "Cine eşti tu, oare?", ''Cine-i vinovat?'', ''Te visez mereu''.Cu Leo Iorga vocal, trupa Compact cântă la Festivalul "Mitt Ein Ander" de la Berlin, în 1989 şi efectuează trei turnee în Republica Moldova (1988, 1990, 1992). În 1990, participă la turneul "British Rock for Romania", alături de trupele Crazy Head, Jesus Jones, Skin Games. În 1991, Leo Iorga cântă, alături de Compact, în recital la Festivalul Mamaia, când este lansat albumul ''Cine eşti tu, oare?''. În 1992, participă la festivalul "Rock '92", alături de două nume celebre ale rockului mondial: Uriah Heep şi Ian Gillan Band, iar în 1993 susţine două concerte (Braşov şi Sofia) alături de legendara trupă Nazareth.În 1994, participă la Skip Rock Festival, alături de celebrul grup Jethro Tull, iar în 1993, 1994 şi 1995 - la mega-turneul Marlboro Music, alături de Holograf, Iris, Direcţia 5. În aceeaşi perioadă este lansat albumul ''Mă voi întoarce''. În 1995 apare albumul ''Compact '88 - '95''. Din 1997 până în anul 2001 a cântat în trupa Schimbul 3, iar din 2003 cântă acompaniat de grupul Pacifica. În 2009, deschide Festivalul ''Cerbul de Aur'' de la Braşov cu hitul ''Singur în noapte''.Anul 2011 a fost extrem de dificil pentru Leo Iorga, fiind diagnosticat cu cancer şi supus unei intervenţii chirurgicale dificile, din cauza unei tumori la plămân. Artistul a revenit pe scenă la câteva luni după operaţie. A lansat cu Pacifica albumul ''După ani şi ani'', în martie 2012. Alături de Pacifica, la Cluj, cântă la ''Grand Arena Opening'', în deschiderea celor de la Scorpions.În octombrie 2012 fondează, alături de Adrian Ordean, trupa PACT by Leo Iorga & Adi Ordean. La începutul anului 2014 apare albumul ''Numărul unu'' al trupei. Împreună cu colegii de la PACT, a filmat un videoclip pentru piesa "Cântec de Crăciun" în care Leo apare alături de Paul şi Edy. Din 2017, cântă cu Compact B, în calitate de invitat, dar şi cu Pacifica. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto din deschidere: Leo Iorga / Facebook