Polițist împușcat mortal în Timiș, de suspectul pe care îl urmărea |VIDEO

14:10

Muzician, profesor de percuție, prezentator radio și părinte, Zoli Toth a ajuns la concluzia că o singură aniversare nu e de ajuns pentru a-și strânge laolaltă prietenii dragi. A găsit și soluția: se va sărbători de două ori pe an. “Vreau să mă bucur mai mult de prieteni, să-i am aproape. De ce să nu […] Post-ul Zoli Toth a hotărât să-și serbeze ziua de naștere de două ori pe an. “Vreau să mă bucur mai mult de prieteni” apare prima dată în Libertatea.ro.