Israel: Benjamin Netanyahu destituie doi miniştri din cabinetul său

"Pe stăpânul şi arhiereul nostru, Doamne Îl păzeşte. Întru mulţi ani, Stăpâne!" - acestea sunt cuvintele din cântarea cu care a fost întâmpinat Papa Francisc la Blaj, duminică, de către cei peste 120.000 de credincioşi veniţi pe Câmpia Libertăţii.Au fost oameni care au ajuns la Blaj din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării - unii au plecat de acasă chiar de sâmbătă după-amiază, animaţi de gândul că-l vor întâlni aici pe Sfântul Părinte şi că împreună vor participa la Sfânta Liturghie de beatificare a celor şapte episcopi martiri greco-catolici.Micul şi cochetul orăşel de la confluenţa Târnavelor, care numără circa 20.000 de suflete, s-a pregătit, din vreme, pentru acest moment unic în viaţa comunităţii, mai ales că aici erau aşteptaţi cel puţin 50.000 de pelerini. Numărul acestora a crescut însă continuu pe parcursul zilei şi, la finalul slujbei religioase, estimările oficiale arătau că pe Câmpia Libertăţii şi în Blaj ajunseseră duminică peste 120.000 de oameni.După o săptămână în care nu a fost o zi în care să nu plouă, duminică, imediat ce s-a ridicat ceaţa de dimineaţă, pe cer a început să strălucească un soare blând şi apoi din ce în ce mai puternic, astfel că la sosirea Sfântului Părinte pe Câmpia Libertăţii bucuria pelerinilor a fost pe măsură.Oamenii nu şi-au ascuns lacrimile unei emoţii puternice, au aplaudat, au strigat "Papa, Papa", atunci când pe Câmpia Libertăţii a sosit Suveranul Pontif."Este un prilej de har, de a ne simţi binecuvântaţi, cu adevărat, de Dumnezeu. Sunt aici, cu adevărat, să mergem împreună", a spus sora Alexandra, de la Centrul maternal pentru mame şi copii din Oraviţa, iar o femeie îmbrăcată într-o ie simplă, cusută doar cu aţă neagră, se destăinuie: "Pe Papa îl văd aşa cum l-am văzut întotdeauna - ca pe un sfânt. Am fost şi acum 20 de ani la Bucureşti (la vizita Papei Ioan Paul al II-lea - n.r.), iar acum trăiesc aceleaşi emoţii".Mulţi dintre cei prezenţi au apreciat deschiderea Papei Francisc faţă de tineri şi felul său de a comporta cu oamenii. Văzut de credincioşi ca un "om deschis, care iubeşte tinerii şi încearcă să-i facă să aibă încredere în ceea ce-i învaţă Biserica", Sfântul Părinte a fost aşteptat de familii cu copii, de numeroase grupuri de credincioşi veniţi cu autocarele sau cu maşinile personale.Între ei s-a numărat Elena Stroia, care a venit la Blaj împreună cu băieţelul său în vârstă de şase ani. "Este un moment deosebit. Cred că o dată în viaţă avem posibilitatea să-l vedem pe Sfântul Părinte, care să oficieze şi Sfânta Liturghie. Este un om foarte sufletist, vorbeşte pe înţelesul tuturor, este deosebit", a spus Elena. Copilul adaugă că, dacă ar fi în situaţia de a-l întâlni de Papa Francisc, i-ar spune simplu - "Bună!"."Am venit să-l văd pe Papa. Mi-am dorit mult momentul acesta. Dacă ar fi să-l văd i-aş spune 'Vă iubesc!'", a spus, la rândul său, mult mai volubila Ilinca, venită cu mama sa, pentru care Suveranul Pontif este "un om foarte bun"."Este o binecuvântare pentru ţara noastră, întreagă. Sunt extrem de emoţionată şi, în special, pentru Biserica greco-catolică, dat fiind faptul că astăzi au fost beatificaţi cei şapte episcopi, exemple pentru întreg neamul românesc", a subliniat Maria Dulău.În mulţimea de oameni adunaţi pe Câmpia Libertăţii se detaşa clar profilul unui bărbat în costum popular, cu o pălărie pe cap în care erau fixate penele de păun specifice locurilor din Bistriţa-Năsăud. Mărturiseşte că este de religie ortodox, dar are o admiraţie aparte faţă de Papa Francisc. Foto: (C) Sorin Blada / AGERPRES"Trăiesc emoţii mari astăzi, este o zi istorică atât pentru mine, cât şi pentru români. Mă bucur că în aceste trei zile am arătat că putem fi uniţi în credinţă. Am venit cu gândul bucuriei şi cu gândul că o dată în viaţă poţi întâlni un înalt prelat de la Vatican. Sunt creştin ortodox, dar am o admiraţie aparte faţă de Sanctitatea Sa, despre care cred că este cel mai important mesager trimis de Dumnezeu pe Pământ în momentul de faţă. Este un om care, dincolo de înalta funcţie pe care o are şi de harul ce-i este conferit ca urmaş al Sfântului Petru, este un om care îşi arată modestia şi dragostea pentru creştini. Îmi este tare drag şi mă bucur că a venit la noi", a mărturisit Maximilian Mănuţ, din Bistriţa.Vizita Papei Francisc i-a adus acasă şi pe blăjenii risipiţi în ţară sau prin lume. Într-o ie veche de peste o sută de ani, Atena Boca, care locuieşte acum în Sibiu, a revenit la Blaj pentru a revedea casa bunicilor şi locurile în care a copilărit."Orice ţine de locul acesta pe mine mă emoţionează. Blajul este în haine de sărbătoare, de-abia aştept să-l vizitez şi să-mi aduc aminte de copilărie. A fost o copilărie veselă, cu bucurie, cu mulţi oameni şi cu sentimentul acela de 'acasă'. Papa mi se pare un om al zilelor noastre. Asta mă impresionează cel mai tare la el. Este un om al zilelor noastre, care înţelege ce se întâmplă şi care ajunge, cumva, la inimile oamenilor", a spus doamna Atena.Câmpia Libertăţii a fost locul spre care şi-au îndreptat paşii foarte multe grupuri de credincioşi din ţară, organizate de preoţii din localităţile de domiciliu. Din Maramureş, părintele Ioan Dalea, îl vede pe Papă ca pe un model de încredere şi speranţă de viitor."Este o sursă de bucurie, de încredere şi de speranţă pentru viitor, pentru toţi credincioşii din România. Papa vorbeşte singur despre sine însuşi şi fiecare îl percepe atât cât este dispus şi deschis să-l perceapă, dar, cu siguranţă, rămâne un model şi un exemplu şi pentru oamenii bisericii şi pentru credincioşi, indiferent de confesiune", a afirmat Ioan Dalea.Vizita Papei Francisc pe Câmpia Libertăţii a fost organizată până la cele mai mici detalii, iar cei aproape 600 de voluntari au putut fi întâlniţi peste tot, amabili şi zâmbitori cu oaspeţii care au venit la Blaj.Emilia Szabo este reformată şi s-a oferit ca voluntar pentru a-şi demonstra sieşi că poate să facă lucruri deosebite, într-un moment atât de special. Foto: (c) Sorin Blada / AGERPRES"Am venit cu gânduri curate, paşnice şi cu emoţia care ţi-o dă venirea Papei într-un oraş atât de mic, minuscul pe lângă celelalte, aş putea spune. E ca şi când ai zice Papă, ai zice mamă, deci mama este una singură, ca şi Papa, unul singur în lume. Experienţa pe care am trăit-o acum, fiind un moment unic în viaţa mea, (...) îmi dă o pace sufletească, o linişte. Am avut în grijă zona pentru persoanele cu dizabilităţi. Le-am distribuit apă, am stat de vorbă cu ei, am făcut şi cunoştinţă, ei ne-au apreciat efortul", a spus, mulţumită, Emilia.Alături de ea s-a aflat o studentă la psihologie. Boala de care suferă a ţintuit-o într-un cărucior cu rotile, dar momentele la care a asistat sunt de natură să-i dea şi mai multă încredere în viaţă."Sunt nişte sentimente cu totul speciale astăzi, pe Câmpia Libertăţii, pentru că locul istoric în care ne aflăm se uneşte cu credinţa, nu neapărat catolică, ci cu toate credinţele la un loc. Sentimentele sunt foarte puternice, este o ocazie unică şi suntem binecuvântaţi să fim împreună, astăzi, aici. Am venit aici de la Sibiu, special pentru acest eveniment. M-am simţit foarte bine, nu am simţit căldura şi nici neputinţa. Mâine începe sesiunea şi, pentru că sunt studentă, sper să-mi poarte noroc", a spus Viorica Toderişcă. Foto: (c) Sorin Blada / AGERPRESÎncet, Blajul îşi încheie misiunea de duminică. A trăit un moment care va rămâne în cărţile de istorie ale României, alături de primele şcoli cu predare în limba română şi Şcoala Ardeleană sau de adunările naţionale ale românilor transilvăneni de la 1848 de pe Câmpia Libertăţii.Din anul 2018, Blajul a fost declarat oraş episcopal, fiind primul din România care beneficiază de acest statut. AGERPRES/(A, AS - autori: Marinela Brumar, Sorin Blada, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)