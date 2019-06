Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 iunie 2019. Lună Nouă în zodia Gemeni

10:50

Jurgen Klopp, antrenorul proincipal al formației Liverpool, a declarat că finala Champions League cu Tottenham, pe care elevii săi au câștigat-o cu 2-0 a fost cel mai frumos cadou al carierei sale. „Au fost circumstanțe complicate. Ambele echipe au luptat enorm. Nu a fost despre spectacol, a fost doar despre victorie. Jucătorii au făcut o