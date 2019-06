Șoferul care a provocat accidentul în care a fost implicat autocarul plin de copii era băut

11:40

Clipe de groază pe DN 73, între Pârâul Rece și Râșnov, după ce un autocar plin cu 50 de copii și adulți s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. La scurt timp după ce au fost făcute anunțuri alarmante la 112, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Accidentul rutier s-a produs duminică dimineață, […]