Fotbal: FC Hermannstadt va juca barajul pentru menţinerea în Liga I; Dunărea Călăraşi a retrogradat

Salonul Internaţional de Carte Bookfest s-a încheiat duminică la Romexpo, organizatorii apreciind ediţia 2019 ca fiind de un nivel apropiat de cel al anului trecut, atât din punct de vedere al vânzărilor, cât şi din cel de vedere al vizitatorilor."A fost o ediţie care şi-a revenit pe ultima sută de metri. Cred că putem să trage o linie şi să spunem că măcar am atins un nivel apropiat de cel al anului trecut atât din punct de vedere al vânzărilor, cât şi aproximativ din cel de vedere al vizitatorilor. Încă n-am stabilit cifrele finale, dar, în general, expozanţii sunt mulţumiţi", a declarat pentru AGERPRES, directorul executiv al Bookfest, Mihai Mitrică.Potrivit Cristianei Tăutu, coordonator programe culturale pentru British Council, organizatorii standului Marii Britanii, invitatul de onoare al acestei ediţii la Bookfest, se declară mulţumiţi la finalul evenimentului."Încheiem cu succes cele cinci zile de târg. Am avut peste 50 de evenimente extrem de diverse, de la workshopuri de gătit pentru copii, până la ateliere creative pentru adulţi, lansări de carte, dezbateri. Am încercat să încurajăm piaţa de carte din România prin promovarea unor noi autori britanici, dar şi autori traduşi în engleză cum ar fi Eugen Ovidiu Chirovici", a spus reprezentantul British Council.Ea a precizat că "stocul de carte al autorilor britanici invitaţi la Bookfest 2019 s-a terminat, ceea ce nu poate fi decât îmbucurător".* La Humanitas, în top 10 s-au situat în ordine: "Melancolia" de Mircea Cărtărescu; "În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)" de Radu Paraschivescu; "Caiet de ricoşat gânduri" de Gabriel Liiceanu; "Anii urii" de Horia-Roman Patapievici; "Regele şi Duduia" de Tatiana Niculescu; "Podul cu vechituri" de Dan C. Mihăilescu; "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac" de Lucian Boia; "Arheologia iubirii" de Cătălin Pavel; "Cartea Reghinei" de Ioana Nicolaie şi "Martori ai Fericirii. Şapte vieţi de sfinţi români" de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.La Humanitas Fiction, topul este următorul: "Serotonină" de Michel Houellbecq; "Monsieur Karenin" de Vesna Goldsworthy; "Istoria albinelor" de Maja Lunde; "Fiica ceasornicarului" de Kate Morton; "Răzbunarea iertării" de Eric-Emmanuel Schmitt; "Pelerinul vrăjit" de Nicolai Lescov; "Ministerul fericirii supreme" de Arundhati Roy; "Imperiul fără sfârşit" de Yi In-hwa; "Un lup atârnă în cais cu capul în jos" de Mo Yan; "Tatuatorul de la Auschwitz" de Heather Morris.În top cinci Humanis Junoir conduce "Cine a pus piper în mare" poezii pentru copii de Carmen Tiderle, urmată de "Originea speciilor" de Charles Darwin, repovestită şi ilustrată de Sabina Radeva; "Jurnalul Annei Frank" de Ari Folman şi David Polonsky; "Polly şi Buster" de Sally Rippin; "Cazul marchizului dispărut" de Nancy Springer şi "Casa de iarnă" de Ben Guterson.* În Top 5 autori români al Editurii Polirom la Bookfest 2019 conduce: "În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului" de Vintila Mihailescu, urmată în ordine de cărţile lui Cristian Teodorescu - "Bucureşti, marea speranţă" şi Cristian Tudor Popescu - "Vremea Mânzului Sec"; Mirel Bănică - "Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor"; Aurora Liiceanu - "Tânara cu părul alb. Misterul Nabokov" şi Valeriu Gherghel - "Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii întelepţi cărţile?"; Dan Coman - "aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată şi Tudor Ganea - "8"Top 5 autori străini la Polirom include: 1. Yuhal Noah Harari - "Sapiens. Scurtă istorie a omenirii"; 2. Haruki Murakami - "Uciderea Commandorului.Volumul II. Metafora se schimbă"; 3. Ian McEwan - "Maşinării ca mine"; 4. Tom Nichols - Sfârşitul competenţei. Discreditarea experţilor şi campania împotriva cunoaşterii tradiţionale"; 5. Bernhard Schlink, Olga şi Simone van der Vlugt - "Albastru din miez de noapte".Top 5 Polirom Junior reuneşte: 1. George Orwell, Odyr, "Ferma animalelor", roman grafic; 2. Harper Lee, Fred Fordham, "...Să ucizi o pasăre cântătoare, roman grafic"; 3. Flavius Ardelean, Bezna; 4. Călin Torsan, "Vrăjitorul dinţos", câştigătorul concursului Polirom Junior, ediţia 2019 şi 5. Frances Hardinge, "Umbrele de sub piele".La Editura Polirom, cele mai vândute colecţii Top 10+ au fost Biblioteca Polirom, Historia, Plural şi Hexagon.* Cărţile ecranizate, autorii de top şi biografiile celebre se află în topul preferinţelor cititorilor Litera la Bookfest 2019În Top 5 Litera ficţiune & non ficţiune, pe primul loc s-a situat "Casa bântuită", de Shirley Jackson, urmată de "Patrick Melrose", de Edward St Aubyn; "Swing Time", de Zadie Smith; "Povestea mea", de Michelle Obama şi "Maria, o Regină în război", de Ion Bulei.Top 5 Litera mică include cărţile: "La cinci paşi de tine", de Rachel Lippincott cu Mikki Daughtry şi Tobias Iaconis; "Sally Jones, Maimuţa criminalului", de Jakob Wegelius; "Charlie se transformă în cocoş", de Sam Copeland; "Prinţesă cu adevărat", de Connie Glynn şi "Scrisori din far", de Emma Carroll.* La Curtea Veche Publishing, în Top 10 Nonficţiune conduce "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa" de Klaus Iohannis, urmată de "Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale" de Adrian Cioroianu şi Eduard Matei; "Îndrăzneşte să conduci" de Brené Brown; "Ţup şi pădurea încremenită" de Alex Donovici; "Întâmplări vindecătoare" de Cristina şi Alex Donovici; "Fericirea e un ac de siguranţă" de Răzvan Exarhu, "Tată bogat, tată sărac" de Robert T. Kiyosaki; "Curajul de a fi vulnerabil" de Brené Brown, "Let's Do It, Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni să cureţe România" şi "Expres", de Mihnea Mihalache-Fiastru.* Cititorii RAO au preferat: "Viaţa la curte. I, II" de Eliza Ene Corbeanu; "Cartea secretelor", "Cartea oglinzilor", E. O. Chirovici; "Podul de lut" de Markus Zusak; "Regatul aripilor şi al pieirii" de Sarah J . Maas; "Goarna lui Tuturuz" de Ştefan Mitroi; "19 secrete japoneze" de Ioana Lee; "Operaţiunea Ocultă, România înainte şi după mareşalul Antonescu" de Florian Bichir; "Moştenirea spionilor" de John le Carre; "Un an la Oxford" de Julia Whelan şi "Aici, acum, mereu" de Catherine Isaac.* La Corint, topul se prezintă astfel: "Mihai Caraman. Un spion român în Războiul Rece" de Florian Banu; "Călătorie în timp în compania unui hamster" de Ross Welford; "Blestemul mării" de Shea Ernshaw; "Riverdale. În urmă cu o zi" de Micol Ostow; "Eliberează-mă (volumul 2 Atingerea lui Juliette) de Tahereh Mafi; "Max Einstein. Experiment de geniu" de James Patterson şi Chris Grabenstein; "Alienistul" de Caleb Carr; "Evadare de la Auschwitz" de Joel C. Rosenberg; "Friedrich, marele detectiv" de Philip Kerr şi "Războiul din Pacific în Peleliu şi Okinawa" de E. B. Sledge.* La Editura Niculescu, cele mai vândute titluri au fost "Femei care aleargă cu lupii" de Clarissa Pinkola Estés; "Vânătorii de zmeie", "Şi munţii au ecou" şi "Splendida cetate a celor 1000 de sori", toate de de Khaled Hosseini; "Doctor Eu. Ştiinţa pură a autovindecării" de Jeremy Howick şi "Eu, Zeus şi gaşca din Olimp" de Frank Schwieger.* Cu zeci de noutăţi editoriale şi peste 700 de titluri cu reduceri între 15% şi 30%, Grupul Editorial Trei a fost şi la ediţia a XIV-a Bookfest una dintre destinaţiile preferate ale cititorilor români.Cele mai vândute volume de ficţiune au fost: "Mythos" de Stephen Fry; "Xanax" de Liviu Iancu; "Colivia de aur" de Camilla Lackberg; "Alb letal" de Robert Galbraith; "Frantumaglia" de Elena Ferrante;Top 5 al cărţilor de psihologie al Editurii Trei reuneşte: "Limbajul uitat" de Erich Fromm; "Cartea imaginilor. Comori din arhiva Institutului C.G. Jung din Zürich de Ruth Ammann, Venera Kast şi Ingrid Riedel ed.)"; "Jurnalul unui bebeluş" de Daniel N. Stern; "Freud. În vremea lui şi a noastră" de Élisabeth Roudinesco; "5 tipuri de persoane care îţi pot distruge viaţa" de Bill Eddy.Nici autorii români publicaţi de Editura Trei nu au trecut neremarcaţi, cele mai vândute cinci volume fiind: " Xanax" de Liviu Iancu; "Să nu râzi" de Raluca Feher; "Măştile fricii" de Camelia Cavadia; "Care dintre noi" de Chris Simion-Mercurian şi "Aspecte ale economiei româneşti în timpul Războiului Rece (1946-1991)" de Petre Opriş.Cititorii fideli Editurii Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, au preferat: "Unfu*k Yourself. Eliberează-ţi mintea şi trăieşte-ţi viaţa" de Gary John Bishop; "Arta subtilă a nepăsării" de Mark Manson; "Atomic Habits. O cale uşoară şi eficientă de a-ţi forma obiceiuri bune şi a scăpa de cele proaste" de James Clear; "Zeii nu ne-au părăsit niciodată de Erich von Daniken; "Fata, deschide ochii" de Rachel Hollis.Cei mai mici dintre cititorii Editurii Pandora M s-au bucurat de întâlnirea cu personajele lor preferate, cele mai dorite titluri din colecţiile Literati şi PanDA fiind: "Atlas Obscura. Ghidul exploratorului pentru cei mai aventuroşi copii din lume" de Dylan Thuras şi Rosemary Mosco; "Tărăboi în grădina cu zarzavaturi" de Sven Nordqvist; "În căutarea inspiraţiei" de Ana Dragomir; "Genialii" de Anca Nedelcu şi Elena Diana Nedelcu şi "Ziua de naştere a lui Elmer" de David McKee.* La Editura Nemira cartea cea mai aşteptată s-a dovedit "Foc şi Sânge", de George R.R. Martin, urmată de "Ceva în apă", de Catherine Steadman, "Pachinko", de Min Jin Lee, "Gânduri de pe o planetă nervoasă" de Matt Haig; "Poveste pentru Maria. O carte despre copilărie, părinţi şi dragoni" de Ioana Bâldea Constantinescu; "Prăbuşirea imperiului", de John Scalzi; "Furtuna războiului", de Victoria Aveyard; "Shining" de Stephen King; "Melmoth de Sarah Perry; "Madam Picasso" de Anne Girard.Cele mai căutate cărţi Nemi la Bookfest 2019 au fost: "Regina Maria şi Marea Unire", de Simona Antonescu; "Extraordinara călătorie a ariciului Ariston", de Iulian Tănase; "Sora cea mică" de Jessica Meserve; "Lama lama şi bunicii", de Ann Dewdney şi "Leul-fluture", de Michael Morpurgo.* În Top 10 cele mai căutate cărţi ale Editurii Cartex la Bookfest s-au numărat: "India. Şantier", Mircea Eliade; "Infrapaginal. Jurnal 2000-2018", Ciprian Maceşaru; "Trei pe un tandem. 33 de zile, 1111 km, o călătorie", Laura Baban; "Istoria magiei", Eliphas Levi; "Cireşarii", Constantin Chiriţă; "Vis şi interpretare", Sigmund Freud; "Arta războiului", Sun Tzu; "Requiem pentru visul american", Noam Chomsky; "Teatru, Mihail Sebastian (integrala teatrului lui Sebastian) şi Seria "Corpul meu în interior şi în exterior", Ruth Owen.* La standul editurii Cartea Copiilor din cadrul Bookfest 2019, printre cele mai vândute cărţi s-au numărat noutăţile: "Jurnalul din cutiile de chibrituri" de Paul Fleischman, cu ilustraţii de Bagram Ibatoulline, "Chemarea mărilor" de Ali Mitgutsch şi "Plimbarea domnului Pleaşcă" de John Burningham. AGERPRES / (AS - autor: Daniel Popescu, Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)