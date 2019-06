DOCUMENTELE care l-ar putea DISTRUGE pe TRAIAN BĂSESCU

20:20

Senatorul, care a participat sâmbătă, la standul Editurii Humanitas, din Bookfest, la lansarea cărţii "Copiii lui Irod. Raport moral asupra copiilor lăsaţi în grija statului", a precizat că a trimis, în urmă cu cinci săptămâni, acest raport miniştrilor Muncii, Educaţiei, Sănătăţii, inclusiv prim-ministrului Viorica Dăncilă, dar nu a primit niciun răspuns."L-am trimis ministrului Muncii, sub responsabilitatea căruia se află toate Direcţiile generale de protecţia copilului din ţară. L-am trimis ministrului Educaţiei, sub răspunderea căruia se află toate şcolile speciale, în care mulţi dintre aceşti copii, cărora li se introduce un grad de handicap, o formă de dizabilitate fără ca neapărat această formă să existe, sunt trimişi în şcoli speciale, în şcoli în care nu se învaţă nimic sau foarte puţin, în care se învaţă tabla înmulţirii în clasa a VIII-a, în care copiii sunt ţinuţi ca într-un fel de Grădină Zoologică închisă(...). Am trimis acest raport ministrului Sănătăţii, pentru a semnala tratamentele psihiatrice la care sunt supuşi aceşti copii. Faptul că ei sunt spitalizaţi în spitale de psihiatrie şi faptul că, odată ce ies de acolo, primesc un tratament foarte dur cu neuroleptice, ca şi cum ar fi schizofrenici, ca şi cum ar avea boli irecuperabile şi (...) în loc să fie înlocuit treptat de psihoterapie şi de o grijă particulară pentru aceşti copii, este consfinţit în ştampile, în parafă şi este continuat ani de zile, până când copii ajung să părăsească centrele de plasament la 18 ani, cu preţul unor eşecuri şcolare normale", a spus Alexandrescu.El a dezvăluit faptul că a întâlnit situaţii în care "copii care studiau vioara, care mergeau la o şcoală de muzică, care cântau, care simţeau astfel încât să cânte la vioară şi reuşeau să cânte la vioară, din pricina indisciplinei şi din pricina faptului că spuneau foarte multe lucruri din ce se află în aceste centre de plasament, au fost duşi la un psihiatru cu forţa, au fost instalaţi pe tratamente neuroleptice, au fost smulşi din şcoala în care studiau vioara, au fost aruncaţi în nişte sate în care erau nişte şcoli elementare şi li s-a confiscat vioara"."Şi au stat doi, trei ani, cu capul pe bancă, dormind aproape tot timpul, devenind nişte legume. Am văzut pe urmă aceşti copii revenindu-şi în mod miraculos în momentul în care tratamentele psihiatrice au încetat. Am trimis deci raportul şi ministrului Sănătăţii. Am trimis acest raport preşedintelui Autorităţii Naţionale de Protecţia Copilului şi Adopţii. (...) Am trimis acest raport însoţit de patru pagini de recomandări făcute pe teren de un om fără o pregătire deosebită, dar care a stat de vorbă cu specialişti, cu psihologi, cu medici, cu psihiatri, cu educatori, cu profesori. Am trimis raportul prim-ministrului României, doamnei Viorica Dăncilă, rugând-o să numească un comitet interministerial de acţiune, astfel încât aceste constatări să nu rămână doar o carte, să se transforme într-o acţiune a Guvernului, pentru că Guvernul României are în răspunderea lui grija, dezvoltarea acestor copii care au fost lăsaţi în grija statului. Au trecut mai bine de trei săptămâni de când am trimis toate aceste lucruri. N-am primit niciun răspuns", a spus Vlad Alexandrescu.Cartea "Copiii lui Irod. Raport moral asupra copiilor lăsaţi în grija statului" este rezultatul unei anchete făcute asupra a 53.000 de copii din centrele de plasament, pentru a vedea în ce condiţii trăiesc, cresc, sunt educaţi, se dezvoltă şi părăsesc sistemul de protecţie la vârsta de 18 ani. Raportul descrie în amănunt centrele de plasament şi spitalele de psihiatrie pentru copii vizitate de senatorul USR Vlad Alexandrescu în perioada ianuarie 2018 - aprilie 2019, dar şi numeroasele discuţii cu tineri şi copii aflaţi sub diferite măsuri de protecţie specială. AGERPRES