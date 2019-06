Scutirile care ne divid nația!

11:30

În ultimii ani, televizoarele pentru sălile de conferința au evoluat foarte mult. Noile tehnologii au oferit pieței televizoare mai performanțe și mai atractive din punct de vedere estetic. Prin urmare, multe entități și organizații s-au orientat spre dotarea sălilor de conferința și birourilor cu televizoare LG, în detrimentul proiectoarelor. Cu toate acestea, nu se cunosc prea multe lucruri despre ce înseamnă un televizor bun pentru zonă business. Un televizor de înaltă calitate ajută o afacere să îmbunătățească performanțele factorilor de decizie prin afișare de imagini, documente, animații și alte materiale cu informații relevante pentru activitatea respectivă. Un televizor amplasat strategic într-o birou sau sală de ședințe permite o sesiune interactivă între membrii consiliului sau participanților. Crează un mediu de lucru cu mai multă implicare din partea celor prezenți. Prin urmare, cele mai bune televizoare LG pentru birouri și săli de ședință sunt de asemenea ideale pentru streaming video, conferințe remote și reprezentări grafice. Factori care contează în achiziția de televizoare LG pentru o sală de conferințe sau birou 1. Dimensiunea biroului sau a sălii. O sală de conferințe sau un birou mai mare necesită automat un televizor LG cu ecran mai generos. Acest lucru face că materialul expus să fie vizibil pentru toți membrii participanți. Este mai confortabil când puteți privi la un televizor de 32 inch de la o distanță de 1.2 metri (exemplu Televizor LED LG 80 (32") 32LK6200PLA 80 cm Full HD, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+ sau Televizor LED LG 80 (32") 32LK500BPLA, HD Ready, CI+), la un televizor de 49 inch de la 2.13 m (Televizor Super UHD LG 125 cm (49") 49SK8500PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+ sau Televizor Super UHD LG 125 cm (49") 49SK7900PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS 3.5, Wi-Fi, CI+) și la un televizor de 55 inch, de la o distanță de 3 metri (Televizor Super UHD LG 139 cm (55") 55SJ850V, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS 3.5, WiFi, CI sau Televizor Super UHD LG 139 cm (55") 55SK9500PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+). În plus, plasarea unui televizor prea aproape de participanții unui birou sau sală de conferința poate cauza disconfort pentru ochi. 2. Televizoare LG Full HD-rezervă în magazin evoMAG Pentru sălile de conferința ar trebui să evitați televizoarele etichetate că fiind "HD Ready", dar care au rezoluții slabe. Deși televizoarele Full HD LED au prețuri mai mari decât cele HD Ready, funcționează mai bine în birouri și săli de conferințe datorită rezoluției 1989 pixeli. Pentru cele mai bune rezultate, se folosesc televizoare LG cu rezoluție 4K sau Ultra HD care se comportă impecabil pe segmentul office. 3. Sunetul pe televizoare LG Pentru că discutăm despre televizoare LG pentru săli de conferința, este posibil că în aceste medii să nu existe sisteme home cinema externe. De aceea, pentru obținerea celui mai bun sunet sunt recomandate televizoarele LG cu difuzoare de bună calitate. În general, specificațiile producătorilor vis-a-vis de boxele incorporate sunt destul de limitate, dar pentru o sală de conferințe este important că televizorul să aibă o schema minima 2.1. 4. Conectivitate Uneori prezentările din sălile de ședința necesită conectarea televizorului cu alte dispozitive. De aceea, poate fi util că modelul să aibă porturi AV, conexiune USB, HDMI și alte porturi. Pentru conectivitate wireless, televizorul ar trebui să aibă Wifi și poate chiar Bluetooth. Am selectat unele din cele mai bune televizoare LG pentru birouri și săli de conferința în 2019. Acestea se pretează pentru ilustrații și slideshow-uri și reprezintă un pas important pentru o comunicare mai eficientă în interiorul organizației, la anumite niveluri. 6 televizoare LG pentru săli ședința și conferința 1. Televizor Super UHD LG 139 cm (55") 55SJ850V, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS 3.5, WiFi, CI = 5227 lei Dacă sunteți în căutarea unui televizor de dimensiuni medii pentru sală de conferințe, recomandăm acest model de la LG. Dotat cu tehnologie de inteligență artificială, cu tip ecran Edge LED și un procesor Quadcore, modelul permite vizionare la calitate excelentă, claritate și minimizare zgomot de fundal.LG 55SJ850V este un televizor smart cu un design clasic. Măsoară 1229 x 763 x 245 cm și poate fi montat la nivelul peretelui prin sistem VESA 300 x 300. Ecranul de 55 inch este ideal pentru afișarea conținutului în sală de conferința. Nu putem uită de funcțiile utile Magic Zoo, Universal Control, Wif TV ON, WIDI (PC to TV), Acces blocat pe site-urile nesigure. Pe partea de conectivitate bifează ieșirea audio digitală optică, slotul CI, USB 3.0 pentru diverse dispozitive externe, HDMI. Cu o rezoluție de 3840 x 2160 și difuzoare integrate 40W, acest televizor LG 55SJ850V poate aduce necesarul de interactivitate de care este nevoie într-o sală modernă de conferințe. TV LG Display cu Nano CellLG folosește tehnologia de ultima generație pentru a surclasa specificațiile obișnuite. Astfel, se pune accent pe iluminare LED, extra panel-uri de culoare (cum ar fi Quantum Dot) și Nano Cell, tehnologia patentată LG de optimizare a calității imaginii. Vizionare îmbunătățită din orice colt al sălii de conferințăAcesta este un punct major pentru televizoarele business, pentru că toți membri dintr-un consiliu de administrație sau toată echipă de proiect prezența în sală de ședința va putea viziona conținutul afișat la cea mai bună calitate. Sunet suficient de puternic grație tehnologiei audio creață în parteneriat cu Harman/ Kardon La proiectarea și realizarea sistemului audio prezent pe acest televizor LG, a contat foarte mult experiență și know-how-ul inginerilor proiectanți de la Harman/ Kardon. Acest producător este recunoscut pe plan mondial că unul din cei mai mari guru în materie de soluții audio. Pentru o sală de ședințe, acest aspect este extrem de benefic, mai ales în condițiile în care specificul activității implică rularea unor materiale video-audio pentru susținerea conținutului livrat. 2. Televizor OLED LG 139 cm (55") OLED55B8PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+ = 4999 lei LG OLED55B8PLA este unul din cele mai bune televizoare pentru sălile de conferința. Acest model va oferă toate motivele pentru a le mulțumi inginerilor de la LG care au pus la punct o serie de caracteristici menite să optimizeze livrarea conținutului în timpul întâlnirilor business. LG OLED55B8PLA impresionează printr-un design frumos și caracteristicii remarcabile, fiind o alegere eleganță și inteligență pentru încăperile de afaceri.Dacă din punct de vedere al aspectului și caracteristicilor de bază seamă foarte multe cu alte modele, privit în detaliu se vor putea observă diferențele de calitate în afișarea conținutului. Acest televizor led smart oferă imagini foarte detaliate și pline de naturalețe. Atuurile sale principale constau un calitatea foarte bună a imaginii, sunetul impecabil emis printr-un difuzor încorporat de 40W, conectivitate bogată și dimensiune medie a ecranului, ceea ce îl face să se încadreze cu ușurință în majoritatea birourilor și sălilor de conferința. Afișajul bogat în culori este susținut pe fundal de un sistem de sunet marcat Dolby Atmos, ce identifică fidel mișcările obiectelor și emite un sunet surround 360 de grade. Alături de Dolby Vision, promite o experiență vizuală compactă, de mare efect. În spatele acestor caracteristici de calitate se află un procesor inteligent Alpha 7 îmbunătățit. Acest televizor smart măsoară 1228 x 752 x 220 și poate fi montat direct la nivelul peretelui, ceea ce este recomandat pentru sălile de întâlniri. În acest sens se va avea în vedere că are suport VESA standard 300 x 200 mm. În mediile în care activitatea implică gestionarea de material multimedia, caracteristicile televizorului de vizualizare 360 de grade, vor fi intens apreciate. Această funcție permite redarea videoclipurilor și imaginilor captate cu un smartphone sau cu o cameră video 360 dedicată. În plus, acest tv LG poate descărcă de pe internet conținut în 360 de grade care va fi frumos afișat pe ecranul televizorului. Telecomandă LG Magic Remote ajută la controlarea dinamică a unghiului de vizualizare și gestionarea zoomului de imagine. Magic Zoom permite vizualizarea lucrurilor în detaliu, de aproape. Astfel, cel care prezintă un material în sală de conferințe, poate utiliza această telecomandă pentru a oferi detalii amănunțite referitoare la un anumit subiect. Interesant este că Magic Zoom funcționează pe orice tip de sursă video și permite înregistrare de conținut mărit pentru a fi redat sau analizat ulterior. 3. Televizor smart Super UHD LG 139 cm (55") 55SK9500PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+ = 4833 lei-transport gratuit evoMAG LG 55SK9500PLA, smart tv wifi reprezintă o altă opțiune extrem de interesantă pentru sălile de lucru unde se realizează des diferite prezentări-analize și rapoarte, lansări de produse, traininguri etc. Modelul măsoară 1229 x 779 x 256 cm și cântărește 19.2 kg. Poate fi plasat la nivelul peretelui prin sistemul de montare VESA 300 x 300. Permite conectarea cu diferite aparate și echipamente de lucru externe prin USB 2.0 (are 3 porturi), HDMI (are 4 astfel de porturi), slot CI și ieșire audio digitală. Se conectează online prin rețea Ethernet sau wireless. Având ecran de 139 cm, panel IPS și rezoluție 3840 x 2160, acest tv LG 55SK9500PLA oferă imagini de senzație, foarte bogate în colorit și cu un interval uimitor pe fiecare nivel de nuanța. Acest lucru se datorează în mare parte afisajului Nano Cell dezvoltat de LG, care presupune aplicarea de nanoparticule ce îmbunătățesc simțitor fiecare culoare. Imaginea realistă este însoțită de un sistem audio bun Dolby Atmos, cu sunet cinematic. 5. Televizor LED LG 165 cm (65") 65UK6100PLB, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS 3.5, Wi-Fi, CI+ = 3689 lei Televizoarele cu ecran de 65 inch păr să fie cele mai versatile pentru sălile de conferința și meeting rooms. LG 65UK6100PLB este un astfel de model care aduce cu șine mai multe specificații de top ce vor funcționa în slujbă unei mai bune interacțiuni și comunicări la masă de luare a deciziilor dintr-un consiliu de administrație sau dintr-un departament de lucru. Pentru a conecta diverse dispozitive externe-stick usb, DVD player, sisteme audio externe, smartphone, cameră foto-video etc-televizorul LG 65UK6100PLB pune la dispoziție 3 porturi HDMI, două porturi USB 2.0 și ieșire audio digitală. 6. Televizor LED LG 139 cm (55") 55UK6400PLF, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+ = 2169 lei LG 55UK6400PLF este un model mai accesibil, dar care îndeplinește toate cerințele necesare pentru a deveni un suport real într-un birou sau într-o sală de lucru dintr-o organizație. Că și conectivitate s-ar putea să apreciați prezența unui port Component, a unui port Compozit (AV) și slotul CI Plus. Nu lipsesc porturile USB (două) și cele HDMI (3). Sunetul audio de 20 W cu ultrasurround acompaniază o imagine sofisticată, clară și consecvență din orice unghi. Televizorul acceptă formate HDR, HDR10 și HLG Pro, oferind astfel o flexibilitate mai mare în spațiul de lucru. Designul modern și elegant, cu ramă ultra-subțire neagră, se va încadra cu ușurință în stilul formal ce caracterizează sălile de conferința și spațiile de lucru din interiorul organizațiilor. De ce să dotați o cameră de conferințe cu televizoare LG? Cu toate că proiectoarele sunt cele recomandate pentru sălile de conferințe mari, nu există nicio îndoială că, cele mai bune televizoare LG vor oferi detalii mai bune pentru privitori și o experiență generală mai plăcută. Televizoarele pentru săli de ședințe sau conferințe sunt ideale pentru a afișa conținut diferit, cum ar fi prezentări în Power Point, ilustrații, grafice de Project Management, campanii pentru lansare de produse și alte tipuri de analize. Ele reprezintă în plus o sursă de divertisment și de știri atunci când membrii unei organizații interacționează în cadrul unei întâlniri. Îmbunătățesc comunicarea și interacțiunea în mediile de lucru. Evitați să cumpărați televizoare LG mari, dar de calitate slabă sau ecrane foarte generoase acolo unde birourile sau sălile de lucru sunt destul de limitate. Confortul membrilor participanți și eficientă de lucru depinde în mare parte și de modul în care este livrat un anumit tip de conținut de analizat. Cele mai bune televizoare LG pentru sălile de conferințe sau spațiile business ar trebui să fie elegante, simple și ușor de utilizat. Este de preferat să fie poziționate la nivelul peretelui, dar la fel de bine pot fi așezate pe un birou, la nivelul ochilor participanților de la masă de lucru.