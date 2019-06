Preşedintele chinez începe o vizită de trei zile în Rusia

10:30

Filmul "Godzilla: King of the Monsters", regizat de Michael Dougherty şi cu actorii Vera Farmiga, Kyle Chandler şi Millie Bobby Brown în rolurile principale, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, potrivit estimărilor publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, informează AFP.Această continuare a filmului "Godzilla" din 2014 a obţinut încasări de 49 de milioane de dolari de vineri până duminică în cinematografele din Statele Unite şi Canada. Potrivit specialiştilor, debutul noului film din franciza "Godzilla" reprezintă mai degrabă o decepţie, în contextul în care pelicula din 2014 a obţinut încasări aproape de două ori mai mari în primul său weekend pe marile ecrane nord-americane. De asemenea, noul lungmetraj, în care o armată de monştri uriaşi ameninţă viitorul omenirii, a generat reacţii împărţite în rândul criticilor de specialitate.Liderul de săptămâna trecută, "Aladdin", produs de studioul Disney, a coborât pe locul al doilea cu încasări de 42,3 milioane de dolari. În regia lui Guy Ritchie (''Snatch'', 2000; ''Sherlock Holmes'', 2009), filmul îi are în distribuţie pe actorul egipteano-canadian Mena Massoud, în rolul lui Aladdin, şi pe Will Smith, care îl interpretează pe intempestivul şi irezistibilul duh ce sălăşluieşte în lampa fermecată. Foto: (c) APUn alt film lansat pe marile ecrane la sfârşitul săptămânii trecute este "Rocketman", care ocupă poziţia a treia. Acest film biografic despre viaţa şi cariera cântăreţului Elton John, interpretat cu brio de Taron Egerton, a obţinut în weekendul său de debut încasări de 25 de milioane de dolari - exact de două ori mai puţin decât "Bohemian Rhapsody" (film despre Freddie Mercury şi trupa Queen) în noiembrie 2018, cu care este inevitabil comparat. Foto: (c) David Appleby / APThrillerul psihologic "Ma", cu Octavia Spencer în rolul unei femei singure care se împrieteneşte cu un grup de adolescenţi şi le permite să organizeze o petrecere în casa ei, a debutat pe poziţia a patra, cu încasări de 18,3 milioane de dolari. Este un debut mai mult decât onorabil pentru un lungmetraj produs cu un buget de doar 5 milioane de dolari. Foto: (c) Anna Kooris / APFilmul "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", al treilea episod din celebra saga cu asasini, în care rolurile principale sunt interpretate de Keanu Reeves, Halle Berry şi Ian McShane, a coborât de pe locul al doilea pe poziţia a cincea cu încasări de 11,1 milioane de dolari. Foto: (c) Niko Tavernise / APTopul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:6 - "Avengers: Endgame" (7,8 milioane de dolari)7 - "Pokemon Detective Pikachu" (6,7 milioane de dolari)8 - "Booksmart" (3,3 milioane de dolari)9 - "Brightburn" (2,3 milioane de dolari)10 - "The Hustle" (1,3 milioane de dolari). AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)