Ioan Niculae, decizie inedită! » Vinde un combinat chimic ca să o readucă pe Astra în lupta pentru titlu

10:10

Dinamo vrea să îi transfere pe Iuliu Hațiegan și Ion Gheorghe. Antrenorul Mircea Rednic nu e mulțumit de tinerii pe care îi are la dispoziție și vrea să aducă la Dinamo doi mijlocași care sunt piese de bază la U Cluj și FC Voluntari.Dinamo are una dintre cele mai bune Academii de copii și juniori din România, dar Mircea Rednic nu are de gând să se bazeze pe jucătorii produși în propria pepinieră. ...