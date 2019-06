Surpriză în finala iUmor. Delia și Bendeac se gândeau deja la următorul proiect

04:10

Vara 2019 va aduce fenomene meteo extreme în mare parte din Europa, astfel că scenariul de vara trecută pare că se repetă. În vestul și sudul Europei, vor fi multe zile de caniculă greu de suportat și secetă, iar în sud-est, inclusiv în România, vor fi multe furtuni violente, potrivit unei prognoze meteo Accuweather. Anul […] The post Vara NU va mai fi ca până acum în România. Prognoză meteo Accuweather appeared first on Cancan.ro.