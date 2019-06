Biroul Executiv al PNL a decis: Liberalii care lipsesc la moţiunea de cenzură pot fi excluşi din partid

11:50

Directorul general al Untold, Bogdan Buta, a declarat, luni, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă, că festivalul îşi propune să ofere o lume magică despre unitate şi să aducă un spectru special de artişti, pentru a avea o diversitate foarte mare. „E timpul să mai împărtăşim din surprizele acestui an, de la partea creativă. În acest an facem o recapitulare a ceea ce am făcut anii trecuţi, vom avea îmbunătăţiri în zona de producţie, scena principală va fi monumentală, cu o producţie dintre c...