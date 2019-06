Carmen Dan, în cazul polițistului ucis în Timiș: „Vor fi măsuri severe dacă misiunea nu a fost bine organizată”

12:10

Daniel Dobre șa vorbit pentru rolandgarros.com despre eleva lui, Simona Halep. ”Este o perfecționistă. Nu ai voi să faci greșeli. Trebuie să fii foarte, foarte atent. Este un vis s-o antreneze pe Simona Halep. Sunt foarte mândru”, a declarat cel poreclit ”Brică”, tehnicianul din România în care are cea mai mare încredere. ”Avem o bună […] Post-ul Daniel Dobre, despre Simona Halep: ”O perfecționistă. Este un vis s-o antrenez” apare prima dată în Libertatea.ro.