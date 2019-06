Argeș: Aproximativ 20 de persoane evacuate, după ce un colet suspect a fost găsit lângă Pediatrie

07:50

Examenul național de Bacalaureat 2019 începe, luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit calendarului. 135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019.