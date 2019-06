Florinel Coman, dorit de Galatasaray

14:20

As dori sa stiu ce trebuie sa fac dupa extractia unui dinte. Este adevarat ca nu am voie sa fumez? Locul extractiei ma doare destul de tare. Este normal sa se intample acest lucru?Laura I., BucurestiDupa efectuarea extractiei, medicul dentist trebuie sa va dea mai multe indicatii privind conduita dumneavoastra fata de locul extractiei in urmatoarele 24-48 de ore. Astfel, in dreptul locului in care a fost dintele se pun comprese sterile pe care dumneavoastra trebuie sa le strangeti pentru a Post-ul Ce nu aveti voie sa faceti dupa extractia unui dinte apare prima dată în Libertatea.ro.