VIDEO | Moment haios în timpul vizitei Papei în România. Agent de securitate ajutat de colegi să urce în papamobilul aflat în mers

În 2001, industria IT din România avea 13.691 de angajaţi. Astăzi are în jur de 100.000, iar România este supranumită “Sillicon Valley” al Europei, în presa internaţională. Scutirea impozitului pe venit pentru IT-işti este una dintre cele mai vechi facilităţi fiscale din România. Măsura a fost introdusă în 2001, cu scopul de a stimula dezvoltarea […] Post-ul Bugetul pierde 80 de milioane de euro pe an cu scutirile de salarii din IT, dar statul câștigă o valoare adăugată de 25 de ori mai mare! Calcule recent realizate de două cercetătoare românce, de la Universitatea Berkeley şi Universitatea Praga apare prima dată în Libertatea.ro.