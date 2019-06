Rezultatele finale la Alegerile Europarlamentare din 2019: PNL - 10 mandate, PSD - 9 mandate, USR-PLUS - 8 mandate / Datele finale pe referendum: Peste 6 milioane de români au votat „Da” la ambele întrebări

În ceea ce priveşte alegerile europarlamentare, PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 10 mandate de europarlamentar, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 9 mandate de europarlamentar, Alianţa 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 8 mandate. Formaţiunile ProRomânia, Partidul Mişcarea Populară şi UDMR au obţinut, fiecare, câte două mandate de europarlamentar. Astfel, candidaţii care vor merge în Parlamentul European sunt: Io...

