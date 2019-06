Accident groaznic la Constanța! Un copil de 7 ani a ajuns în comă la spital

12:50

Surprinși la ultima filamre a emisiunii iUmor, Mihai Bendeac i s-a confesat prietenei și colegei de platou, Delia. Juratul a recunsocut că a acceptat oferta producătorilor de la Asia Express. Bendeac: Am uitat să-ți spun ceva… Matache. Delia: Ce? Bendeac: Dar o să înnebunești. Delia: Zi! Bendeac: Dar a fost o ofertă mult prea mare.