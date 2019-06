Ediţia a doua a Festivalului de Film Românesc din Washington, deschisă în prezenţa a patru invitaţi speciali

A doua ediţie a Festivalului de Film Românesc - “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, a fost deschisă în prezenţa actorilor Mihaela Sîrbu şi Ştefan Iancu, a regizorului Daniel Sandu, a criticului de film Mihai Fulger, a vicepreşedintelui ICR Bela Krizbai, a directorului ICR New York, Dorian Branea şi a ambasadorului George Cristian Maior.

