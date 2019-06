Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iunie 2019. Săgetătorii intră în dialoguri contradictorii

13:50

Producătorii emisiunii “Exatlon” au încheiat filmările pentru cel de-al treilea sezon, care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Mai mult, concurenții show-ului care rulează la Kanal D s-au întors din Republica Dominicană și se știe deja cine a câștigat competiția “Exatlon”, ajunsă anul acesta la al treilea sezon. Numele celui care care a […] The post Cine a câștigat Exatlon 3. Nume surpriză la Kanal D appeared first on Cancan.ro.